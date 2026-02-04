Zbog njega su Mavericksi Luku Dončića poslali u LA Lakerse. Riješili su ga se za godinu dana

Samo dan prije isteka roka za razmjene igrača, u NBA ligi pukla je prava transfer-bomba! Anthony Davis, jedna od najvećih zvijezda lige, napušta Dallas Maverickse i seli u Washington Wizardse u razmjeni koja uključuje čak osam igrača i pet budućih izbora na draftu. Ovaj potez označava kraj kratke Davisove ere u Teksasu te najavljuje novu fazu za momčad iz glavnog grada SAD-a. Za Dallas, ovim se zatvara poglavlje vezano za jednu od kontroverznijih razmjena u povijesti franšize – one u kojoj su se odrekli Luke Dončića.

Pokretanje videa... 01:35 Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Detalji razmjene

Pregovori su očito vođeni u tajnosti, jer u medijima nije bilo naznake da se sprema ovakav posao. Kada je vijest objavljena, postalo je jasno da se radi o jednoj od najkompleksnijih razmjena sezone. Washington Wizardsi su dobili centralni dio paketa u vidu Anthonyja Davisa, a s njim u prijestolnicu stižu i braniči D'Angelo Russell, Jaden Hardy te Dante Exum.

S druge strane, Dallas Mavericksi su dobili paket koji im donosi financijsku fleksibilnost i buduće adute. U Teksas dolaze iskusni Khris Middleton, mladi AJ Johnson i Malaki Branham te centar Marvin Bagley III. Ipak, ključni dio za Maverickse su draft pickovi. Dobili su dva izbora prva runde, najlošiji od tri picka (Clippers, Rockets, Thunder) 2026. godine, što će vjerojatno biti sam kraj prve runde, te zaštićeni pick Golden State Warriorsa 2030. godine. Paket zaokružuju tri izbora druge runde.

Dallas priznao poraz

Za Maverickse, ovaj potez označava promjenu strategije. Davisov period u Dallasu bio je obilježen ozljedama i nije ispunio očekivanja. Stigao je u veljači prošle godine s velikim očekivanjima, no zbog niza teških ozljeda odigrao je samo 29 utakmica u dresu Mavsa. Od povrede aduktora, operacije mrežnice oka, pa sve do trenutne ozljede ligamenata ruke koja ga drži izvan terena od početka siječnja, Davis nije uspio ostvariti kontinuitet. Upravo zbog Daviesa Mavsi poslali Luku Dončića u Lakerse, na što su navijači kluba iz Dallasa potpuno poludjeli.

Foto: Bill Streicher/REUTERS

Statistika pokazuje da je s njim na parketu Dallas imao omjer pobjeda i poraza 16-13, a bez njega 16-38. Njegov veliki ugovor, koji mu za sljedeću sezonu jamči 58,5 milijuna dolara, ograničavao je financijsku fleksibilnost momčadi koja želi započeti novi ciklus. Uprava je odlučila okrenuti se budućnosti, a ona nosi ime Coopera Flagga. Mladi superstar je pokazao da je igrač oko kojeg se može graditi, a ova razmjena oslobađa prostor na platnoj listi i donosi draft capitale koji će biti važni u stvaranju momčadi oko njega.

Wizardsi formiraju novi zvjezdani tandem

Dok Dallas započinje novu eru, u Washingtonu se formira momčad s visokim ambicijama. Nakon što su ranije ove sezone već doveli All-Star playmakera Traea Younga, uprava Wizardsa je sada povukla potez koji ih iz procesa reizgradnje pozicionira kao momčad s potencijalom za vrh Istoka. Vizija je stvoriti tandem Young – Davis i okružiti ga talentiranom mladom jezgrom koju čine Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Tre Johnson i Kyshawn George.

Posebnu pažnju privlači mogućnost formiranja prednje linije koju bi činili Davis i Sarr, što bi potencijalno mogla biti jedna od boljih obrambenih kombinacija u ligi. Wizardsi su preuzeli značajan rizik s obzirom na Davisovu povijest ozljeda i činjenicu da će u ožujku napuniti 33 godine. Ipak, uspjeli su ga dovesti bez da su se odrekli ijednog od svojih ključnih mladih igrača ili vlastitog picka prve runde ove godine, što im omogućava da nastave graditi momčad do kraja sezone i dodaju još jednog vrhunskog talenta na već impresivan roster. Ako Davis ostane zdrav, a Young se vrati u svoju All-Star formu, Washington bi mogao postati ozbiljan konkurent na Istoku.