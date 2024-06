Zbog ovog klinca Gvardiol seli na beka protiv Španjolske: 'Na Euro sam ponio domaću zadaću'

Španjolci imaju Yamala na krilu i moramo naći načina kako ga zaustaviti. Ideja je da protiv Španjolaca Joško bude na lijevom beku. Vedran Ćorluka bio je kod Gvardiola u Manchesteru i rekao mu to.

Najavio je to Zlatko Dalić (57) krajem svibnja kada se okupio prvi dio "vatrenih" na pripremama za Europsko prvenstvo. A u međuvremenu je odbrojavanje završilo, Njemačka će otvoriti Euro u ogledu sa Škotskom (petak, 21 sat), a Hrvatska će u subotu igrati svoju prvu utakmicu protiv Španjolske (18 sati). I to najvjerojatnije s Joškom Gvardiolom (22) na lijevom beku.

Gvardiol, koji je za reprezentaciju primarno igrao stopera, Dalićevo je riješenje za novog aduta "furije". Riječ je o senzacionalnom tinejdžeru Lamineu Yamalu (16), koji je ove sezone zabljesnuo i odigrao 50 utakmica za prvu momčad Barcelone. Zabio je sedam golova i imao 10 asistencija.

Statistika Lamine Yamal

Foto: Sofascore za 24sata

Yamal je u rujnu 2023. postao najmlađi seniorski reprezentativac u Španjolskoj. Imao je 16 godina i 57 dana, a u debiju iz snova je zabio gol u kvalifikacijama za Euro u pobjedi 7-1 protiv Gruzije. U narednim utakmicama nije pao u sporednu ulogu, štoviše, svojim je igrama zaradio jači status u očima izbornika Luisa de la Fuentea.

Barcelonino čudo sada je jedan od nositelja igre Španjolaca koji u njega polažu velike nade. Riječ je o igraču koji se sjajno snalazi s loptom u nogama, s njom voli napadati protivnike u situacijama jedan na jedan nakon čega posluži suigrača ili sam završi akciju.

Dalić nije imao riješenja na lijevom beku

Dalić tijekom kvalifikacija za Euro nije imao etabliranog igrača na lijevom beku. Borna Barišić bio je u prvom sastavu u četiri utakmice, Borna Sosa u tri, a Gvardiol u jednoj. Ali Barišić nije završio ni na popisu za Njemačku, iza Sose je sezona u kojoj nije imao stabilnu minutažu u Ajaxu, pa je Dalić posegnuo za jedinim logičnim riješenjem i "misiju Yamal" dodijelio Gvardiolu, koji je cijelu sezonu igrao lijevog beka u Manchester Cityju.

Euro 2024 Package | Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Istaknimo kako je uloga lijevog beka je u reprezentaciji i Cityju znatno drugačija. Gvardiol je kod Guardiole pozicioniran prilično visoko u napadu, između obrane i veznog reda protivnika.

- Razlika je što u klubu igramo ofenzivnije, nekako Guardiola traži da krila ulaze u međuprostore, pa smo mi bekovi zamjenska krila, a tu igramo standardno s krilima široko. Ili mi bekovi moramo ići u sredinu - komentirao je Gvardiol, a Dalić je rekao:

- On je spreman podrediti se, igrati što god treba. Zasluženo je najskuplji branič svijeta.

Gvardiol protuotrov za Yamala?

Prema Transfermarktu Yamalova je tržišna vrijednost čak 90 milijuna eura, a Gvardiol je najvrijedniji lijevi bek sa 75 milijuna eura. Svestranost "vatrenog" dragulja idealni je protuotrov za šaroliku kreativnost španjolskog mađioničara. Iako je Yamal jedan od najboljih krilnih napadača španjolskog prvenstva, i dalje nije "položio test" na velikom natjecanju kao što je Europsko prvenstvo. Gvardiol jest.

Foto: Manchester City FRA/Twitter/X

- Ja sam napunio 22 godine, više nisam mlad igrač. Drago mi je vidjeti sve mlađe igrače na velikoj sceni, Yamal je jedan od njih. Jako je talentiran, ako sve bude kako treba, jednog dana će biti u borbi za najboljeg na svijetu. Veselim se našem susretu, jak je na lopti, tehnika mu je jača strana, a bit će na mojoj strani. Uvjeren sam da mi to neće biti lagan izazov, ali u takvim situacijama je najbolje duplirati igrača, brže se pomicati, imamo još dva dana za pripremu taktike, pa ćemo vidjeti - rekao je Gvardiol i time najavio okršaj s Yamalom.

I dok se Gvardiol može usredotočiti samo na nogometne obaveze, mađioničar iz Barcelone mora brinuti i o drugim obavezama. Naime, Yamal trenutačno pohađa četvrti razred srednje škole, a učeničke obaveze nije mogao zaobići ni na Europskom prvenstvu.

- Donio sam zadaću jer sam u četvrtom razredu srednje škole. Imam nastavu online i nadam se da me profesorica neće kazniti - komentirao je Yamal i najavio ogled s Gvardiolom.

Soccer: European Championship, Group B, Spain, Training | Foto: Silas Stein/DPA

- On je veliki igrač. Igra za City koji je po meni jedna od najboljih ekipa na svijetu. A on ondje igra u udarnoj postavi. Za to doista trebaš biti veliki igrač. Imam veliku želju sučeliti se s njim - objasnio je.

Španjolska je postala nezaobilazna stepenica za Hrvatsku na Europskim prvenstvima, a okršaj Gvardiola i Yamala dodat će novu dimenziju ovom rivalstvu.