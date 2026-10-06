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JANNIK SINNER

Zbog ozljede koljena najbolji tenisač svijeta završio godinu

Piše HINA,
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Zbog ozljede koljena najbolji tenisač svijeta završio godinu
Foto: Claudia Greco
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Sinnerovo neigranje trebalo bi donijeti promjenu na samom vrhu ATP ljestvice gdje bi mogao po prvi puta u karijeri zasjesti Alexander Zverev

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Najbolji svjetski tenisač Jannik Sinner objavio je u utorak na društvenim mrežama da zbog ozljede desnog koljena više neće nastupati tijekom 2026. godine. - Službeno je 2026. za mene završena jer smo u dogovoru s liječnicima odlučili liječiti ozlijeđeno koljeno. Razmišljamo dugoročno i zato smo se odlučili za ovaj potez - izjavio je 25-godišnji talijanski tenisač.

Nakon što je osvojio Wimbledon Sinner se nije vraćao tenisu. Tom je prilikom Sinner došao do petog Grand Slam trofeja u karijeri. Po dva puta je slavio u Wimbledonu i na Australian Openu, dok ima jedan trofej na US Openu.

- Učinit ću sve što je potrebno da se tenisu vratim sa sto posto - dodao je Sinner koji je tijekom 2026. ostvario 44 pobjede uz samo tri poraza. Osvojio je ukupno šest ATP naslova. Uz Wimbledon je slavio na pet Masters 1000 turnira, u Indian Wellsu, Miamiju, Monte Carlu, Madridu i Rimu.

Sinnerovo neigranje trebalo bi donijeti promjenu na samom vrhu ATP ljestvice gdje bi mogao po prvi puta u karijeri zasjesti Nijemac Alexander Zverev. Do kraja godine Sinner neće moći obraniti veliki broj bodova u Beču, dvoranskom turniru u Parizu te na ATP Finalsu u Torinu, na turnirima gdje je prošle godine pobjeđivao.

FILE PHOTO: Wimbledon
Foto: Toby Melville

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