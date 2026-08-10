Zbog striptizete Daniele NBA zvijezda postala je srpski zet

Paul George šokira i izvan parketa: oženio bivšu striptizetu Danielu Rajić, s kojom ima troje djece
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Daniela George, rođena kao Daniela Rajic i srpskih korijena, supruga je NBA zvijezde Paula Georgea, kojeg je NBA liga nedavno suspendirala na 25 utakmica zbog kršenja antidopinških pravila
| Foto: Instagram
Daniela George, rođena kao Daniela Rajic i srpskih korijena, supruga je NBA zvijezde Paula Georgea, kojeg je NBA liga nedavno suspendirala na 25 utakmica zbog kršenja antidopinških pravila |
Foto: Instagram
Daniela George, rođena kao Daniela Rajic i srpskih korijena, supruga je NBA zvijezde Paula Georgea, kojeg je NBA liga nedavno suspendirala na 25 utakmica zbog kršenja antidopinških pravila
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prije nego što je dospjela u središte medijske pažnje, živjela je prilično povučenim životom i radila je kao plesačica u noćnom klubu u Miamiju, gdje je 2013. godine i upoznala Paula Georgea, tada već afirmiranog NBA igrača
| Foto: Instagram
Njihova veza od samog početka nije bila jednostavna. Ubrzo nakon upoznavanja Daniela je ostala trudna, a taj period obilježile su napetosti i nesuglasice. U javnosti se kasnije pisalo da Paul u početku nije bio spreman prihvatiti očinstvo, zbog čega je došlo i do pravnih razgovora vezanih uz dijete
| Foto: Instagram
Štoviše, dok su se spetljali George je bio u vzi s kćeri trenera Doca Riversa.
| Foto: Instagram
Njihova prva kći, Olivia, rođena je 2014. godine, a tri godine kasnije dobili su i drugu kćer, Natashu. Obitelj je dodatno proširena 2021. godine rođenjem sina Paula Vuka Georgea, kojem su dali ime po ocu
| Foto: Instagram
Nakon gotovo sedam godina veze, Paul je Danielu zaprosio u studenom 2020. godine, na njezin 30. rođendan, tijekom romantičnog putovanja u Meksiko. Vjenčali su se u lipnju 2022. godine na intimnoj ceremoniji u Kaliforniji
| Foto: Instagram
Osim što je supruga i majka, Daniela je izgradila i vlastiti poslovni identitet. Suosnivačica je brenda kupaćih kostima Nude Swim, koji je pokrenula 2020. godine, a aktivna je i u online modnom biznisu
| Foto: Instagram
Često je uspoređuju s Kim Kardashian zbog izgleda i javnog imidža, iako sama Daniela rijetko komentira takve usporedbe
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram