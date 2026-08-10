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FOTO: BILA MU I LJUBAVNICA

Zbog striptizete Daniele NBA zvijezda postala je srpski zet

Paul George šokira i izvan parketa: oženio bivšu striptizetu Danielu Rajić, s kojom ima troje djece
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Zbog striptizete Daniele NBA zvijezda postala je srpski zet
Daniela George, rođena kao Daniela Rajic i srpskih korijena, supruga je NBA zvijezde Paula Georgea, kojeg je NBA liga nedavno suspendirala na 25 utakmica zbog kršenja antidopinških pravila | Foto: Instagram
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Daniela George, rođena kao Daniela Rajic i srpskih korijena, supruga je NBA zvijezde Paula Georgea, kojeg je NBA liga nedavno suspendirala na 25 utakmica zbog kršenja antidopinških pravila | Foto: Instagram
Komentari 10

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