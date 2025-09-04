Zbog tučnjave ih potjerali iz Marseillea, a nakon stanke će igrati jedan protiv drugog!

Jonathan Rowe i Adrien Rabiot potukli su se u svlačionici Marseillea nakon poraza od Rennesa, a trener Roberto De Zerbi jasno je poručio da su za njega otpisani. Rabiot je pojačao, a Rowe Bolognu. Zanimljivo, sastaju se odmah nakon reprezentativne stanke.

Naime, 14. rujna na San Siro stiže Bologna u 3. kolu Serie A. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se ponašati dvojac protjeran zbog nasilnog ponašanja u svlačionici.

Podsjetimo, Milan je ovog ljeta pojačao i Luka Modrić, a u prva dva kola jednu je utakmicu pobijedio, a jednu izgubio. Bologna je na istom učinku.