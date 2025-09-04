Obavijesti

Sport

Komentari 0
NASTAVAK KONFLIKTA ILI POMIRBA

Zbog tučnjave ih potjerali iz Marseillea, a nakon stanke će igrati jedan protiv drugog!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog tučnjave ih potjerali iz Marseillea, a nakon stanke će igrati jedan protiv drugog!
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Podsjetimo, Milan je ovog ljeta pojačao i Luka Modrić, a u prva dva kola jednu je utakmicu pobijedio, a jednu izgubio. Bologna je na istom učinku

Jonathan Rowe i Adrien Rabiot potukli su se u svlačionici Marseillea nakon poraza od Rennesa, a trener Roberto De Zerbi jasno je poručio da su za njega otpisani. Rabiot je pojačao, a Rowe Bolognu. Zanimljivo, sastaju se odmah nakon reprezentativne stanke. 

Naime, 14. rujna na San Siro stiže Bologna u 3. kolu Serie A. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se ponašati dvojac protjeran zbog nasilnog ponašanja u svlačionici.

Podsjetimo, Milan je ovog ljeta pojačao i Luka Modrić, a u prva dva kola jednu je utakmicu pobijedio, a jednu izgubio. Bologna je na istom učinku. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Lokosi doveli napadača iz Poljske, Brkljača otišao u 2. grčku ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Lokosi doveli napadača iz Poljske, Brkljača otišao u 2. grčku ligu

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Što su tetovirali 'vatreni'?
LJUBITELJI TINTE

FOTO Što su tetovirali 'vatreni'?

Mnogi nogometaši svoja tijela ukrašavaju tetovažama, a iznimka nisu ni hrvatski reprezentativci. Najvećeg ljubitelja tetovaža Marcela Brozovića više nema pa je sada tu titulu preuzeo Borna Sosa
FOTO Ovo je djevojka suigrača 'vatrenih'. Šuškalo se da je bila u vezi s Leom Di Caprijem...
FRCAJU ISKRE

FOTO Ovo je djevojka suigrača 'vatrenih'. Šuškalo se da je bila u vezi s Leom Di Caprijem...

Iako službene potvrde još nema, engleski mediji 'šuškaju' kako britanska voditeljica ljubi zvijezdu Manchester Cityja. Bila je u dugogodišnjoj vezi s reperom, a spominjala se i kao djevojka poznatog glumca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025