FOTO: LJEPOTICA UZ TEREN

Zbog vruće profesorice iz Grčke porasla je TV gledanost Eurolige

U svijetu sporta, gdje su reflektori često usmjereni na muškarce, kako na terenu tako i u komentatorskoj kabini, Dora Panteli (37) je postigla značajan uspjeh
Zbog vruće profesorice iz Grčke porasla je TV gledanost Eurolige
Bivša profesionalna košarkašica, klinička psihologinja, sveučilišna profesorica i danas jedna od cjenjenijih sportskih novinarki u Grčkoj, Teodora "Dora" Panteli je kroz svoju karijeru pokazala svestranost i predanost. | Foto: Instagram
