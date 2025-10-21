Zbog vruće profesorice iz Grčke porasla je TV gledanost Eurolige

U svijetu sporta, gdje su reflektori često usmjereni na muškarce, kako na terenu tako i u komentatorskoj kabini, Dora Panteli (37) je postigla značajan uspjeh
Bivša profesionalna košarkašica, klinička psihologinja, sveučilišna profesorica i danas jedna od cjenjenijih sportskih novinarki u Grčkoj, Teodora "Dora" Panteli je kroz svoju karijeru pokazala svestranost i predanost.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Rođena 26. studenog 1987. godine u Maroussiju, predgrađu Atene, Dora Panteli se od djetinjstva bavila košarkom. Njezina profesionalna karijera trajala je sedamnaest godina. Igrajući na poziciji krila, sa svojih 183 cm visine, ostvarila je zapažene rezultate na grčkim parketima, a značajan uspjeh postigla je i izvan domovine.
| Foto: Instagram
Postala je prva grčka košarkašica koja je dobila punu sportsku stipendiju za igranje na američkom sveučilištu u NCAA Diviziji 1.
| Foto: Instagram
Nakon završetka igračke karijere, Dora je ostala u košarci, zamijenivši teren mikrofonom. Njezino poznavanje igre, stečeno kroz godine profesionalnog igranja, u kombinaciji s obrazovanjem, omogućilo joj je da započne karijeru sportske novinarke i komentatorice. Od 2016. godine radi za NOVASPORTS, jednu od vodećih sportskih televizijskih kuća u Grčkoj.
| Foto: Instagram
Postala je četvrta žena u povijesti koja je komentirala utakmice košarkaške Eurolige.
| Foto: Instagram
U rujnu 2023. postala je prva Grkinja koja je uživo komentirala utakmicu Svjetskog prvenstva u košarci (FIBA World Cup).
| Foto: Instagram
Radila je kao asistentica na fakultetu, zatim i kao profesorica na IST Collegeu 2020.-21. Učila je buduće novinare kako da analiziraju igru i kreiraju sadržaj.
| Foto: Instagram
Prva je novinarka iz Grčke, neovisno o spolu, koja radi kao prezenterica i kreatorica sadržaja za organizacije poput Eurolige, NBA Europe i NBA Summer League.
| Foto: Instagram
Nakon prijenosa s Mundobasketa, na društvenim mrežama podijelila je poruku: "U mom životu neki su dani posebniji od drugih, ali svi imaju jednu zajedničku stvar... moju najveću ljubav, košarku... Draga košarko, hvala ti za sve. Drage djevojke, uspjet ćemo! Nije uvijek lako, ali vrijedi."
| Foto: Instagram
Dora Panteli svoj privatni život drži podalje od javnosti. U braku je s Johnom Meramveliotakijem i majka je sina Panagiotisa.
| Foto: Instagram
