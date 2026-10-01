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OPROŠTAJ OD IKONE

ZBOGOM, EDINE Džekin veliki dres zasjao u centru Sarajeva

SARAJEVO - Edin Džeko večer uoči oproštaja od reprezentacije BiH, za koju je odigrao rekordnu 151 utakmicu i zabio 73 gola, dobio je veliki dres iznad Vječne vatre u središtu prijestolnice
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Sarajevo: Pogled iz zraka na veliki dres Edina Džeke
Osjećam se... Zbunjen sam, ne znam kako da se osjećam. Pokušat ću uživati i da ostvarimo dobar rezultat jer je to za mene uvijek bilo najvažnije. Pokušat ćemo učiniti najbolje što možemo iako će meč biti sigurno jako emotivan, rekao je Edin Džeko. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Osjećam se... Zbunjen sam, ne znam kako da se osjećam. Pokušat ću uživati i da ostvarimo dobar rezultat jer je to za mene uvijek bilo najvažnije. Pokušat ćemo učiniti najbolje što možemo iako će meč biti sigurno jako emotivan, rekao je Edin Džeko. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Komentari 1

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