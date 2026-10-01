ZBOGOM, EDINE Džekin veliki dres zasjao u centru Sarajeva

SARAJEVO - Edin Džeko večer uoči oproštaja od reprezentacije BiH, za koju je odigrao rekordnu 151 utakmicu i zabio 73 gola, dobio je veliki dres iznad Vječne vatre u središtu prijestolnice
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Osjećam se... Zbunjen sam, ne znam kako da se osjećam. Pokušat ću uživati i da ostvarimo dobar rezultat jer je to za mene uvijek bilo najvažnije. Pokušat ćemo učiniti najbolje što možemo iako će meč biti sigurno jako emotivan, rekao je Edin Džeko.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Osjećam se... Zbunjen sam, ne znam kako da se osjećam. Pokušat ću uživati i da ostvarimo dobar rezultat jer je to za mene uvijek bilo najvažnije. Pokušat ćemo učiniti najbolje što možemo iako će meč biti sigurno jako emotivan, rekao je Edin Džeko. |
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Osjećam se... Zbunjen sam, ne znam kako da se osjećam. Pokušat ću uživati i da ostvarimo dobar rezultat jer je to za mene uvijek bilo najvažnije. Pokušat ćemo učiniti najbolje što možemo iako će meč biti sigurno jako emotivan, rekao je Edin Džeko.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
U petak će na stadionu Bilino polje u Zenici posljednji, 152. put istrčati za A reprezentaciju "zmajeva" u utakmici Lige nacija protiv Švedske. Tim povodom postavili su veliki dres s njegovim prezimenom i brojem iznad "Vječne vatre" u središtu Sarajeva.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Bilo je emotivno, još uvijek je. Reprezentacija je sama po sebi emocija. Bit će tih emocija i poslije oproštaja, na neki drugi način, kao navijač. Siguran sam da će nova generacija nastaviti mojim stopama. Igranje za reprezentaciju BiH je nešto najljepše što se dogodilo u mojoj karijeri, poručio je Džeko.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Ljetos su mu u Brezi u blizini Sarajeva navijači napravili veliki mural kojim mu zahvaljuju za bogatu karijeru u dresu reprezentacije, čiji je rekorder po broju nastupa (151) i golova (73).
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Pun je emocija bio na oproštajnoj konferenciji za medije.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL