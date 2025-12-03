MLADOST ŽDRALOVI - RIJEKA 1-4 Prvoligaš je protiv trećeligaša gubio nakon prvih 45 minuta, a junak preokreta bio je Duje Čop s petim hat-trickom u karijeri
Ždralovi za Sancheza i Rijeku baš i nisu bili mjesto za siestu, junak Čop ispisao povijest...
Pogled na semafor možda bi sugerirao da je Rijeka imala lagan posao u osmini finala na gostovanju kod Mladosti iz Ždralova, ali bilo je to sve samo ne lako. Victor Sanchez ove je srijede obilježio puna tri mjeseca na klupi prvoligaša s Kvarnera, a u tom nas je razdoblju već naviknuo da od njega očekujemo - neočekivano.
