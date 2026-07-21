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REKORDAN BROJ KLUBOVA

Ždrijeb ABA lige: Cibona protiv Zvezde, Zadar ide na Partizan

Piše Davor Kovačević,
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Ždrijeb ABA lige: Cibona protiv Zvezde, Zadar ide na Partizan
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages
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ABA liga eksplodira na 20 klubova: Cibona i Zadar dobili teške skupine, a borba za top 8 i ostanak bit će paklena

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U sljedećoj sezoni ABA liga širi se na 20 klubova, a u dvije skupine u prvoj fazi igrat će po 10 klubova. Na skupštini lige u Zagrebu izvukli su skupine za nikad veće izdanje regionalnog natjecanja.

Cibona, koja je platila za povratak u regionalnu elitu, igrat će u skupini s Crvenom zvezdom, Budućnosti, Cedevita Olimpijom, Igokeom, FMP-om, Borcem, Krkom, Širokim i Bratislavom, a Zadar s Partizanom, Dubaijem, Clujom, SC-om, Spartakom, Bosnom, Megom, Ilirijom i Bečom.

Prve četiri momčadi iz svake skupine izborit će plasman u "top 8", a klubovi od petog do osmog mjesta igrat će u "playoutu", odnosno razigravanju za ostanak, s tim da se bodovi iz prvog dijela prvenstva prenose u drugi. Raspored odigravanja utakmica još nije poznat

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