Ždrijeb odlučio: Evo s kime naše tenisačice igraju u BJK Kupu...

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Napeto u Oeirasu! Hrvatska protiv Slovačke, Srbije i Litve u Billie Jean King kupu. Hoće li naše tenisačice osigurati prolaz u doigravanje

Hrvatska ženska teniska reprezentacija igrat će u skupini A Euro-afričke zone 1 Billie Jean King kupa protiv ekipa Slovačke, Srbije i Litve, odlučio je ždrijeb. Mečevi su na rasporedu od 7. do 11. travnja u portugalskom Oeirasu, a tri najbolje ekipe od ukupno 16 sudionika osigurat će mjesto u studenome u doigravanju Billie Jean King Cupa.

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U skupini B nalaze se ekipe Nizozemske, Turske, Mađarske i Gruzije, u skupini C su Rumunjska, Francuska, Latvija i Norveška, dok su u skupini D Njemačka, Danska, Portugal i Švedska.

Samo pobjednici skupina prolaze u polufinale, u kojem se sastaju najbolje ekipe iz skupina A i D, dok drugi meč igraju pobjednici skupina B i C. Pobjednici polufinala osiguravaju izravno mjesto u doigravanju Billie Jean King Cupa, dok se o posljednjem sudioniku odlučuje mečom za treće mjesto.

Drugoplasirane ekipe igraju za opstanak od petog do osmog mjesta, dok trećeplasirane i posljednjeplasirane momčadi igraju idu u doigravanje za opstanak. Četiri selekcije koje su poražene u doigravanju ispadaju u Euro-afričku skupinu 2.

