Ždrijeb odlučio: Evo s kime naše tenisačice igraju u BJK Kupu...

Napeto u Oeirasu! Hrvatska protiv Slovačke, Srbije i Litve u Billie Jean King kupu. Hoće li naše tenisačice osigurati prolaz u doigravanje
Hrvatska ženska teniska reprezentacija igrat će u skupini A Euro-afričke zone 1 Billie Jean King kupa protiv ekipa Slovačke, Srbije i Litve, odlučio je ždrijeb. Mečevi su na rasporedu od 7. do 11. travnja u portugalskom Oeirasu, a tri najbolje ekipe od ukupno 16 sudionika osigurat će mjesto u studenome u doigravanju Billie Jean King Cupa.
U skupini B nalaze se ekipe Nizozemske, Turske, Mađarske i Gruzije, u skupini C su Rumunjska, Francuska, Latvija i Norveška, dok su u skupini D Njemačka, Danska, Portugal i Švedska.
Samo pobjednici skupina prolaze u polufinale, u kojem se sastaju najbolje ekipe iz skupina A i D, dok drugi meč igraju pobjednici skupina B i C. Pobjednici polufinala osiguravaju izravno mjesto u doigravanju Billie Jean King Cupa, dok se o posljednjem sudioniku odlučuje mečom za treće mjesto.
Drugoplasirane ekipe igraju za opstanak od petog do osmog mjesta, dok trećeplasirane i posljednjeplasirane momčadi igraju idu u doigravanje za opstanak. Četiri selekcije koje su poražene u doigravanju ispadaju u Euro-afričku skupinu 2.
