Ždrijeb odlučio: Prižmić otvara protiv najjačeg aduta Francuske

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek: Trening hrvatske Davis cup reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ždrijebom u četvrtak odlučeno je da će dvoboj Hrvatske i Francuske u Davis Cupu otvoriti Dino Prižmić i Corentin Moutet, a nakon njih će na teren Marin Čilić i Arthur Rinderknech

Susret teniskih reprezentacija Hrvatske i Francuske u Davis Cupu u Osijeku u petak otvorit će Dino Prižmić i Corentin Moutet, određeno je ždrijebom u četvrtak.

Osijek: Trening hrvatske Davis cup reprezentacije
Dvoboj prižmića i Mouteta započet će u 16 sati, a nakon njih na igralište će prvi hrvatski igrač Marin Čilić protiv Arthura Rinderknecha.

Drugog dana susreta, u subotu program će poeti u 13 sati dvobojem parova u kojem će za Hrvatsku igrati Mate Pavić i Nikola Mektić, a za Francusku Benjamin Bonzi i Pierre-Hugues Herbert. Porom slijede mečevi Čilić - Moutet i Prižmić - Rinderknech.

Ukupni pobjednik susreta Hrvatska - Francuska plasirat će se na završnicu ovogodišnjeg Davis Cupa koja će se održati od 18. do 23. studenoga u Bologni.

