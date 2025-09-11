Ždrijebom u četvrtak odlučeno je da će dvoboj Hrvatske i Francuske u Davis Cupu otvoriti Dino Prižmić i Corentin Moutet, a nakon njih će na teren Marin Čilić i Arthur Rinderknech
Ždrijeb odlučio: Prižmić otvara protiv najjačeg aduta Francuske
Susret teniskih reprezentacija Hrvatske i Francuske u Davis Cupu u Osijeku u petak otvorit će Dino Prižmić i Corentin Moutet, određeno je ždrijebom u četvrtak.
Dvoboj prižmića i Mouteta započet će u 16 sati, a nakon njih na igralište će prvi hrvatski igrač Marin Čilić protiv Arthura Rinderknecha.
Drugog dana susreta, u subotu program će poeti u 13 sati dvobojem parova u kojem će za Hrvatsku igrati Mate Pavić i Nikola Mektić, a za Francusku Benjamin Bonzi i Pierre-Hugues Herbert. Porom slijede mečevi Čilić - Moutet i Prižmić - Rinderknech.
Ukupni pobjednik susreta Hrvatska - Francuska plasirat će se na završnicu ovogodišnjeg Davis Cupa koja će se održati od 18. do 23. studenoga u Bologni.
