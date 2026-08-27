Ždrijeb US Opena: Čilić na Rusa, Prižmić na Kazahstanca. U 2. kolu moguć hrvatski derbi...

U četvrtak je u New Yorku održan ždrijeb US Opena u konkurenciji tenisačica i tenisača, koji je u prvom kolu spojio Marina Čilića s Andrejem Ruboljovom, Dinu Prižmića poslao na Aleksandra Ševčenka te Donnu Vekić i Antoniju Ružić spojio u drugom kolu, ako prođu prve prepreke.

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Osvajač US Opena 2014. nalazi se u donjem dijelu ždrijeba, kao i preostala četvorica bivših pobjednika ovog turnira - drugi nositelj Carlos Alcaraz, četvrti nositelj Novak Đoković, sedmi nositelj Danjil Medvjedev i dobitnik pozivnice Stan Wawrinka. Čiliću će ovo biti 16. nastup u Flushing Meadowsu, a protiv Rubljova je odigrao sedam službenih mečeva i ostvario tri pobjede, od toga dvije u posljednja dva međusobna susreta, nakon što je prekinuo niz od četiri poraza. No, 37-godišnji Hrvat i 28-godišnji Rus se nisu susreli od Roland Garrosa 2022.

Rus je postavljen za 23. nositelja, a ako ga Čilić pobijedi, u drugom kolu bi igrao protiv pobjednika iz dvoboja Španjolca Daniela Meride i Mađara Martona Fucsovicsa. Ovogodišnji umaški pobjednik Merida svladao je Čilića u njegovom posljednjm nastupu prije US Opena, na Mastersu u Cincinnatiju.

Dino Prižmić je također u donjem dijelu ždrijeba, a protiv 25-godišnjeg kazahstanskog predstavnika još nije imao priliku igrati u službenom meču. Pobijedili li Ševčenka, 97. na pojedinačnoj ATP ljestvici, drugom kolu će igrati protiv pobjednika meča 20. nositelja Amerikanca Tommyja Paula i igrača iz kvalifikacija.

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Prošlogodišnji pobjednik US Opena Carlos Alcaraz će nakon četveromjesečne stanke prvi meč igrati protiv Rusa Romana Safjuljina (ATP - 98.), dok će Alexander Zverev u ulozi prvog nositelja turnir započeti protiv Talijana Lorenza Sonega (ATP - 91.).

Za razliku od hrvatskih tenisača, naše tenisačice su smještene u gornji dio ždrijeba i putevi im se mogu susresti već u drugom kolu. Da bi se dogodio hrvatski obračun za plasman u treće kolo US Opena, Antonia Ružić će morati pobijediti 29. nositeljicu Amerikanku Ann Li, a Donna Vekić treba svladati Australku Taliju Gibson (WTA - 61.).

Petra Marčinko za suparnicu ima Australku Kimberly Birell (WTA - 69.), a u slučaju pobjede u drugom bi kolu igrala protiv bolje iz dvoboja Amerikanke McCartney Kessler i 18. nositeljice Ruskinje Jekaterine Aleksandrove.

U gornjem dijelu ždrijeba je i braniteljica prošlogodišnjeg naslova i prva tenisačica svijeta Arina Sabaljenka koju u prvom kolu čeka susret s Kolumbijkom Camilom Osorio (WTA - 58.).

Druga nositeljica Kazahstanka Jelena Ribakina započinje nastup na zadnjem ovogodišnjem Grand Slam turniru protiv 17-godišnje dobitnice pozivnice za glavni ždrijeb, Amerikanke Thee Frodin (WTA - 580.).

Prvi mečevi glavnog turnira bit će odigrani u nedjelju, 30. kolovoza.