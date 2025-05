Zekić donio Sarajevu trofej pa progovorio o glasinama: 'To me pogodilo u svakom smislu...'

Zoran Zekić je prije godinu dana osigurao s Osijekom kvalifikacije za Konferencijsku ligu pa dobio otkaz kolo prije kraja prvenstva. Bivši sportski direktor Jose Boto nije ga vidio kao nekoga tko može napraviti iskorak s momčadi pa ga je smijenio, ali na kraju je, ispostavit će se ove sezone, Portugalac svojim odlukama odveo klub u provaliju. Dok će Osječani vrlo vjerojatno ostati bez europskih kvalifikacija za ovu sezonu, Zekić briljira na klupi Sarajeva.

Hrvatski trener u srijedu je sa svojim klubom osvojio bosanskohercegovački kup, svoj osmi kup u najmasovnijem domaćem natjecanju. Nakon velike pobjede od 4-0 u prvoj utakmici, Sarajevo je u uzvratu remiziralo kod Širokog Brijega (1-1) i osiguralo prvi trofej nakon četiri godine posta.

Široki Brijeg: Slavlje igrača FK Sarajevo nakon osvojenog Kupa Bosne i Hercegovine | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Zekić je nakon utakmice bio poprilično emotivan.

- Čestitam prije svega mojim igračima, stručnom stožeru, medicinskom timu, predsjedniku Mirviću, navijačima. U konačnici mislim da smo zaslužili. Stisli su nas prvo poluvrijeme i to jako. Bojao sam se da ne zabiju neki gol da ne bismo sami sebi zakomplicirali život. U nekim momentima se uvuče i nemira među igrače - rekao je Zekić u uvodu pa nastavio u emotivnom tonu.

- Imam dovoljan broj godina, sjećam se Hajdukovih velikih pobjeda pa gubitka. Široki pod Klafurićem igra zaista dobar nogomet. Ovo je utakmica koja je nas skupo koštala živaca. U prvoj utakmici Kupa na Koševu smo sve anulirali s dva lagana gola.

Sarajevo: Uzvratna utakmica prvog pretkola Konferencijske lige između Sarajeva i Aktobea | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sarajevo je prije nekoliko dana u prvenstvu izgubilo od Širokog koji se bori za ostanak, a navijači su Zekićev klub optužili da namješta utakmice. Hrvatski trener je to sa zgražanjem demantirao i otkrio kako su ga te priče jako pogodile.

- Pogodilo me to u svakom smislu i privatnom i profesionalnom. Sve što se dogodilo ove godine moram reći na štetu Sarajeva svi smo maštali da ćemo osvojiti Kup i da ćemo svi zajedno to proslaviti jer mi smo jedno tijelo. Nadam se da će prevladati razum i dobra volja, na kraju krajeva kada čovjek ima nekih problema to rješava unutra kuće. Pozivam sve u klubu na jedinstvo. Mislim da veličina i povijest FK Sarajevo nalaže to nama svima - zaključio je Zekić.