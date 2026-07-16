Zekić ekspresno ispao iz Europe. Finski Inter prejak za Sarajevo

Mnogi europski klubovi još nisu ni počeli s pripremama za novu sezonu, a Sarajevo ju je već, što se europskih nastupa tiče, završilo. Momčad Zorana Zekića, koji se vratio na Koševo nakon 11 mjeseci odmora, izgubila je na gostovanju kod Inter Turkua 2-1 u Finskoj i tako s ukupnim rezultatom 3-2 završila natjecanje u prvom pretkolu Konferencijske lige.

Sarajevo je povelo u 22. minuti golom Ganca Francisa Kyeremeha na dodavanje Lea Mikića, bivšeg igrača Slavije iz Pleternice, Sesveta i Zrinjskog. Izjednačenje je Fincima, koji su davne 2005/06. ispali iz Uefina Interoto kupa od Varteksa, donio Alie Conteh, napadač iz Sijera Leonea, u 59. minuti.

Nigerijac Clinton Jephta je tri minute prije kraja donio totalni preokret i prolazak Inter Turkua koji će u idućem pretkolu igrati protiv Istanbul Bašakšehira. Podsjetimo, s nastupima u kvalifikacijama Konferencijske lige idući četvrtak kreću i dva hrvatska predstavnika, Varaždin protiv češkog Jabloneca, a Rijeka protiv gubitnika meča CSKA Sofija - Derry City (prva utakmica 3-2).