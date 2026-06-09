Zekić je novi trener Sarajeva

Zoran Zekić i službeno se vratio na klupu Sarajeva. Klub s Koševa potvrdio je povratak hrvatskog stručnjaka nakon nekoliko dana nagađanja i neobične najave koja je privukla veliku pozornost navijača.Sarajevo je posljednjih dana na društvenim mrežama i na više lokacija u gradu objavljivalo i postavljalo natpise s inicijalima “ZZ”, a mnogi su odmah zaključili da klub priprema povratak bivšeg trenera. Večernja objava potvrdila je ta nagađanja. Zekić je potpisao ugovor do 31. svibnja 2027. godine i ponovno će voditi bordo momčad.

"Nogometni klub Sarajevo sa zadovoljstvom potvrđuje povratak Zorana Zekića na klupu bordo momčadi. Nakon razdoblja provedenog u klubu, tijekom kojeg je svojim radom, energijom i posvećenošću ostavio snažan dojam među navijačima i unutar bordo obitelji, Zekić se vraća na mjesto šefa stručnog stožera”, objavili su iz Sarajeva.

Zekić će na klupi naslijediti Marija Cvitanovića, s kojim se klub razišao nakon završetka prošle sezone. Cvitanović je Sarajevo doveo do trećega mjesta u prvenstvu i izborio kvalifikacije za Konferencijsku ligu, no uprava je odlučila krenuti u novu promjenu na klupi. Hrvatski trener već je vodio Sarajevo, ali je početkom prošle sezone podnio neopozivu ostavku nakon ispadanja iz Europe od Craiove i slabijeg ulaska u domaće prvenstvo. Posljednji udarac tada je bio remi s Radnikom na Koševu, u utakmici koja je završila 4-4.

Unatoč takvom rastanku, Zekić je među navijačima ostavio dobar dojam. U prvom mandatu osvojio je Kup Bosne i Hercegovine, nakon što je Sarajevo u finalu bilo bolje od Širokog Brijega. Ukupno je vodio bordo momčad u 48 utakmica, ostvario 25 pobjeda, 16 remija i sedam poraza.

U novom mandatu Zekić će imati dobro poznati stručni stožer. Prvi pomoćnik bit će mu Želimir Mešnjak, drugi pomoćni trener Luka Šarlija, a za golmane i prekide brinut će se Adi Adilović i Domagoj Malovan. Admir Kozlić ostaje videoanalitičar, kondicijski dio vodit će Marko Matijević i Evelin Pipo, dok će za oporavak igrača biti zadužen Emir Muratović.

Zekić je prije Sarajeva vodio Maksimir, Sheriff Tiraspol, Osijek, mađarski Diósgyőr, Slaven i albanski Partizani. Sada se vraća na Koševo s jasnim ciljem da nastavi priču koju u klubu smatraju nedovršenom.

“Dobro nam došao natrag, Zorane”, poručili su iz Sarajeva.

Ovime je MAXSport ostao bez još jednog stručnog komentatora. Nakon što je emisiju napustio Joško Jeličić, dugo se nije zadržao niti Domagoj Abramović, a sada odlazi i Zekić.