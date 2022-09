Zekić sipa hvalospjeve: Hajduk nikad nije bio ovako jak. Da, kandidat je za naslov prvaka

Naviknuli smo ih gledati na dnu tablice. Sedmo mjesto godinama je bilo rezervirano za njih, ali ove sezone su najveće iznenađenje HNL-a. Dinamo je nakon sedam kola na prvom mjestu, ništa neuobičajeno, a za vratom mu diše - Slaven Belupo!

Koprivničani igraju sjajno ove sezone. Doveli su jako puno novih igrača, većinom anonimce, neki od njih su igrali i u nižim ligama, ali glavna snaga ove momčadi je Zoran Zekić. Obzirom na financijska ograničenja, sjajno je ukomponirao momčad koja je nakon sedam kola skupila 14 bodova, pet manje od prvoplasiranog Dinama.

U prošlom kolu srušili su Lokomotive, a sada ih u nedjelju čeka gostovanje kod Hajduka. 'Bili' imaju pet bodova manje od Belupa, no uz dvije utakmice manje.

- Imamo nekih kadrovskih problema, uzrokovanih ozljedama i kartonima, tako da ćemo probati izvesti momčad koja će biti najkompaktnija u ovom trenutku. Mi ćemo se probati postaviti na najbolji mogući način, nadam se da ćemo nešto odigrati od nogometa i da ćemo biti dostojan suparnik. Analizirali smo Hajduk, znamo neke naše kvalitete i neke naše probleme...

Božića nema zbog kartona, Soldo je ozlijeđen, kao i golman Sušak, a Caimacov je pred transferom u Torpedo iz Moskve. Oduševljen je atmosferom u klubu, ali i angažmanom svojih igrača.

- Obično se kaže da lijepe stvari traju kratko, ali ja sam se uvjerio u suprotno. Rekao sam neki dan i ponovit ću, nitko nama ništa nije poklonio, niti nam je dao. Sami smo sebi to priskrbili, tako bismo to trebali i dalje držati. Ja sam prvi koji govori da je rano pričati o nekim stvarima jer je prošlo tek sedam kola, ali zaista je prava istina da je ljepše nakon sedam kola imati 14 bodova nego pet ili tri. Da je tako, danas bismo razgovarali totalno drugačije. U ovom trenutku to nam ne smije biti pritisak niti mana, jednostavno smo sami došli do toga, i treba to držati. Jako je izazovna utakmica ispred nas, ali ne treba se nikad predavati, kako god bude. U suprotnom ne trebamo ni sjesti u bus i voziti se u Split...

Hajduk je u prošlom kolu izgubio od Osijeka i nisu Splićani u najboljoj formi već neko vrijeme, ali s puno respekta je Zekić govorio o suparniku. I ishvalio ih.

- Dugi niz godina egzistiram u HNL-u kao igrač i sad kao trener, i zaista se ne sjećam kad je Hajduk po individualnoj kvaliteti bio ovako jak. Napravili su prave stvari u zadnje vrijeme, doveli su nemoguće dobre igrače za hrvatske uvjete, ti igrači su isto tako i plaćeni nevjerojatno dobro za hrvatske uvjete. Kad bismo gledali to sve, gdje smo mi, a gdje su oni... No, zato je nogomet interesantan. Mislim da se ni u jednom drugom sportu, kad je takav odnos snaga, uopće ne priča o rezultatu, zna se što i kako. Čitam i kroz tisak da smo tamo autsajderi, ne bježim od toga da će nam biti teško, ali ćemo dati sve od sebe da njima bude što teže - rekao je Zekić.

I stavio pritisak na Hajduk. Za njega su Splićani jedni od favorita za naslov.

- Apsolutno. Kažem opet, kad gledaš sa strane, zaista su jaki, i s tim zaostalim utakmicama vjerojatno će bodovno opet biti jako blizu Dinamu. Na kraju krajeva, dosta se utakmica igra do kraja, bit će i dosta derbija, dosta utakmica na kojima će se gubiti bodovi. Bit će to još jako otvoreno - smatra trener najugodnijeg iznenađenja uvodnog dijela prvenstva.

