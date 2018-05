Žele ga natrag: Atletico Madrid je počeo pregovore s Agüerom!

Navodno je Atletico Madrid već stupio u kontakt s bivšim igračem, trenutnim napadačem Manchester Cityja Sergiom Agüerom, kako bi što prije pronašli zamjenu za Antoinea Griezmanna.

Sudeći prema radiju Marca, 29-godišnjak nije odbio svoj bivši klub, ali ne želi voditi nikakve konkretne pregovore prije Svjetskog prvenstva. Agüero već duže vrijeme ističe kako mu je po isteku ugovora sa Cityjem plan vratiti se u rodnu Argentinu te karijeru završiti tamo gdje je i počeo - u Independienteu.

Cityjev napadač počeo je u argentinskom Independienteu, a 2006. prelazi u Atletico Madrid gdje se afirmirao kao jedan od najefektivnijih strijelaca na svijetu. U City je došao 2011. i već je došao do titule najboljeg strijelca u povijesti kluba.

Ugovor sa Cityjem ističe mu 2020. godine, a onda bi kao slobodan igrač mogao biti na meti mnogih klubova.

Zvijezda Atletica Antoine Griezmann već se duže spominje u kontekstu Barcelone, a sve te priče zasmetale su i Madridskom klubu, koji je javno izrazio nezadovoljstvo s načinom na koji su se Katalonci ponijeli pri ovim dogovorima.

Atletico Madrid furious with Barcelona. Have released a statement saying they're "fed up" with the Catalan side's attitude in their pursuit of Griezmann.