Zelenika: Hajduk nije stvorio šansu dok im nisam darovao

Hajduk i Varaždin odigrali su 1-1 na Poljudu, a Oliver Zelenika briljirao je na golu Varaždina.

- Do trenutka kad sam darivao domaćina, nisu nam stvorili šansu. Crveni karton nas je osakatio i naše ideje nismo mogli provesti u djelo. Možemo biti zadovoljni bodom - započeo je za MAX Sport nakon utakmice.

Pogreška može biti dobra škola mladim igračima i golmanima?

- Svakome se dogodi pogreška. To je promijenilo momentum ove utakmice. Idemo dalje, glavu gore i čeka nas Kup.

Ovo vam je bila 200. utakmica u HNL-u?

- Počašćen sam i prezadovoljan. Kad sam bio dijete sanjao sam samo jednu utakmicu u HNL-u, a sam stigao do 200 - kazao je Zelenika.

Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Michele Šego zabio je za izjednačenje u 54. minuti.

- Prvo poluvrijeme do 30. minute bilo je izjednačeno, a onda je Rebić imao šansu. Zabili su eurogol, kasnije smo pogodili stativu. Drugo poluvrijeme smo dominirali, uspjeli zabiti, zaslužili smo i drugi, ali to je nogomet - započeo je Šego.

Zabili ste bivšoj momčadi?

- Tako se dogodilo. Želim uvijek zabiti što više golova. Nastavljamo raditi dalje.

Koja je razlika vas od ove i prošle sezone?

- Sazrijevanje i iskustvo, dodatan rad. Momčad je super, imamo odličan odnos.

Slijedi derbi?

- Idemo se dobro odmoriti i po tri boda - zaključio je Šego za MAX Sport nakon utakmice.