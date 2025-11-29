Svakome se dogodi pogreška. To je promijenilo momentum ove utakmice. Idemo dalje, glavu gore i čeka nas Kup, rekao je golman Varaždina
Zelenika: Hajduk nije stvorio šansu dok im nisam darovao
Hajduk i Varaždin odigrali su 1-1 na Poljudu, a Oliver Zelenika briljirao je na golu Varaždina.
- Do trenutka kad sam darivao domaćina, nisu nam stvorili šansu. Crveni karton nas je osakatio i naše ideje nismo mogli provesti u djelo. Možemo biti zadovoljni bodom - započeo je za MAX Sport nakon utakmice.
Pogreška može biti dobra škola mladim igračima i golmanima?
- Svakome se dogodi pogreška. To je promijenilo momentum ove utakmice. Idemo dalje, glavu gore i čeka nas Kup.
Ovo vam je bila 200. utakmica u HNL-u?
- Počašćen sam i prezadovoljan. Kad sam bio dijete sanjao sam samo jednu utakmicu u HNL-u, a sam stigao do 200 - kazao je Zelenika.
Michele Šego zabio je za izjednačenje u 54. minuti.
- Prvo poluvrijeme do 30. minute bilo je izjednačeno, a onda je Rebić imao šansu. Zabili su eurogol, kasnije smo pogodili stativu. Drugo poluvrijeme smo dominirali, uspjeli zabiti, zaslužili smo i drugi, ali to je nogomet - započeo je Šego.
Zabili ste bivšoj momčadi?
- Tako se dogodilo. Želim uvijek zabiti što više golova. Nastavljamo raditi dalje.
Koja je razlika vas od ove i prošle sezone?
- Sazrijevanje i iskustvo, dodatan rad. Momčad je super, imamo odličan odnos.
Slijedi derbi?
- Idemo se dobro odmoriti i po tri boda - zaključio je Šego za MAX Sport nakon utakmice.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+