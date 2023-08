Zelenika još nije otplesao zadnji ples u Varaždinu: Bit će u kadru, a s Ćorićem se nismo dogovorili

Nakon dva kola Varaždinci imaju dva boda i drže 6. mjesto SuperSport HNL-a. Svi su dojma su mogli imati i barem četiri boda, naročito poslije predstave protiv Slaven Belupa kad su imali 2-0, dvije do tri vrlo izgledne prilike, no "farmaceuti" su iščupali bod.

- Malo smo svi bili tužni i početkom tjedna, jer smo 80 minuta bili dominantni protiv Slavena. No, život ide dalje. Tako kako smo izgledali tih 80 minuta, želim da izgledamo cijelu sezonu - istaknuo je Mario Kovačević, trener Varaždina.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Varaždin - Slaven 2-2

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Naime, već nakon utakmice pojavile su se informacije da bi golmanu Oliveru Zeleniki utakmica protiv Slavena mogla biti posljednja u dresu Varaždina, odnosno da Zeleni odlazi u Herthu.

- Zelenika trenira s nama i bit će u kadru za utakmicu protiv Lokomotive - rekao nam je Kovačević.

Također, nakon proteklog vikenda pojavila se informacija da će u Varaždin stići Ante Ćorić, nekad veliki talent hrvatskog nogometa, no to se nije dogodilo. Pregovori i dogovori na relaciji NK Varaždin – Ćorić su postojali, no dogovor nikakav nije postignut.

S druge strane, bilo je određenih upita oko Frana Brodića.

- Neke ponude sam odbio. Oko sadašnjih upita nemam komentara, koncentriran sam isključivo na Varaždin - rekao je Brodić koji je ove sezone u dva nastupa zabio dva gola.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Gorica - Varaždin 1-1

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Ma naravno da me raduje forma, no ostaje žal što nisam na 2-0 protiv Slavena zabio još jedan pogodak koji bi sigurno riješio utakmicu - rekao je Brodić koji je prošle sezone postigao 12 golova s time da je penale izvodio Teklić.

Brodić je bio treći najbolji strijelac lige iz Livaje (19) i Frigana (14).

- Ma ne opterećujem se toliko golovima, bitno da ekipa ima rezultat. Nekad mi je draže čak asistirati - ističe Brodić koji je protiv "farmaceuta" igrao na poziciji desetke, odnosno iza Vukušića koji je bio sam u špici.

- Čak se i bolje osjećam na toj poziciji iako se komforno osjećam i na devetki - dodao je Brodić kojem s Varaždincima slijedi susret protiv Lokomotive.

- Mora nam se i negdje vratiti, pa se nadam da protiv Lokomotive može stići do prve ovosezonske pobjede - zaključio je Brodić.