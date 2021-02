U nedjelju je smijenjen Ivan Velić (48), pomalo šokantno nakon dvije pobjede zaredom u ABA ligi, ali klub je već imao spremno rješenje. U utorak je Cibona je u VIP salonu predstavila novog trenera Vladimira Jovanovića.

Prvo se novinarima obratio direktor Cibone Domagoj Čavlović koji nije htio otkriti razlog rastanka s Ivanom Velićem.

- Želim se zahvaliti treneru Veliću koji je ovdje bio dvije i pol godine. Koji je ostavio dubok trag u klubu i svi se dobro sjećamo onog osvajanja prvenstva Hrvatske 2019. godine. Nije nam bilo lako raskinuti suradnju, međutim dugo smo vagali, i eto došlo je do situacije pa smo odlučili napraviti taj potez da potresemo ekipu i krenuli smo u potragu za novim trenerom. Tu smo razgovarali s Vladimirom i još nekim imenima, ali odlučili smo se da je on taj, iako je mlad i nema dugačku karijeru, da je on taj koji ima iskustvo i energiju koja je nama potrebna da ove naše dragulje i bisere učini što boljim igračima i na taj način napravi ono za što smo se mi predodredili ovo ljeto kada smo ih doveli. U razgovoru s njim sam osjetio da bi on mogao biti taj, da ima tu želju i energiju, da mu je prvi motiv taj rad i učenje tih mladih igrača od najosnovnijih stvari, da ih nauči najosnovnijim kretnjama. On će im dati ruke da postanu bolji i da mi svi budemo sretni s njihovim napretkom. Potpisao je ugovor na ovu sezonu i još plus dvije sezone. Nadam se da će tu biti duže od toga i da će ostvariti ono zbog čega je došao, da ti mladi igrači budu nositelji hrvatske reprezentacije - rekao je Čavlović.

Marin Rozić je s Velićem surađivao kao igrač te kao sportski direktor.

- Zahvaljujem se Veliću za sve što je napravio. Surađivao sam s njim kao igrač i kao sportski direktor. Imali smo sjajnu komunikaciju i suradnju. Sve je funkcioniralo. On je svoj posao napravio u Ciboni časno i pošteno. Želimo mu brz pronalazak nove sredine. Uvjereni smo da je Jovanović sjajno rješenje i najbolje moguće u ovom trenutku. Na temelju toga što je napravio s FMP-om, veliki dio tih igrača je podignuo na veću razinu, u razgovoru s njim smo osjetili energiju i volju da se posveti mladim igračima - kazao je Rozić.

Potom je red došao na novog trenera Jovanovića (36).

- Meni je jako drago što sam ovdje i što sam dobio priliku. Svjestan sam kakva je povijest ovog kluba, koliko je trofeja, koliko je vrhunskih igrača ovaj klub iznjedrio. Sve će to biti jedan motiv za mene da dam maksimum i da probam ostvariti sve rezultate koje smo postavili. Želim zahvaliti bivšem treneru koji je ostavio ekipu u dobrom stanju, u dobroj formi, u dobrom raspoloženju, nadam se da cu nastaviti s dobrim radom. Siguran sam da na kraju možemo biti zadovoljni onim što smo postigli. Osobna ambicija bi bila da u trofejne vitrine donesem još koji trofej za Cibonu, a također i da pomognem razvoju mladih igrača. Apsolutno sam upoznat s kvalitetom tima, tim mladim igračima, mislim da ima puno prostora za napredak i jedan od motiva za odlazak je bio rad s njima - rekao je novi trener Cibone.

Riječ je o mladom srpskom stručnjaku koji je posljednje tri godine bio trener FMP-a, a već neko vrijeme je pomoćni trener Igoru Kokoškovu u srpskoj reprezentaciji. Jovanović je tip trenera koji voli forsirati mlade igrače i raditi s njima, a upravo zbog toga je i došao u Cibonu.

Cibosi su na početku sezone se odlučili na remont, Roku Prkačinu i Lovri Gnjidiću su dodali Matea Drežnjaka i Tonija Nakića. Ti dijamanti, kako ih nazivaju u klubu, bi trebali biti budućnost Cibone, a Jovanović je stigao kako bi ih izbrusio do kraja. Odradio je s momčadi tek dva treninga, ali vremena za implementaciju svojih ideja neće baš imati jer već u srijedu Cibona igra četvrtfinale Kupa Krešimira Ćosića protiv Škrljeva.

- Dojam je dobar. Spremamo se najozbiljnije moguće za Škrljevo. Jako nam je važan Kup i prvenstvo. S velikim motivom i velikom dozom spremnosti ćemo se boriti za svaki trofej i tako ćemo izlaziti na teren. Kvalitetniji smo od Škrljeva, ali da bi smo to pokazali moramo biti odgovorni i na visokom energetskom nivou. Malo je vremena nakon dva treninga dati veći sud, ali zasad su momci dobro trenirali i dobro se ponašaju.

Na igri ne može puno raditi, ali Jovanović kaže da je najbitnije motivirati ekipu.

- Ono što možemo napraviti je da dignemo ekipu na energetskom nivou, da budu motivirani i da odrade zadatak kako treba. Nisam bio u ovoj situaciji kao prvi trener da preuzmem ekipu usred sezone i usred puno utakmica, kao pomoćni trener sam čekao trenere koji dolaze i uzimaju ekipu za tako kratak period. Mislim da sve to nema toliko veze, bitni su igrači, oni su glavni, sva svjetla moraju biti uperena u njih. Mislim da ćemo odraditi posao kako treba - kazao je on.

Jovanović je prvi srpski trener u Ciboni od osamostaljenja Hrvatske, posljednji je bio Dragan Šakota koji je otišao 1990., a zanimljivo, novi trener nije bio prvi izbor kluba. Kako doznajemo, nekoliko imena bilo je u opticaju, a među njima i trener Oostendea i belgijske reprezentacije Dario Gjergja. No nije došlo do suradnje zbog brojnih razloga.

Gjergja je stvorio ime u Oostendeu gdje je devet puta zaredom osvojio titulu prvaka Belgije, a prije tri godine je preuzeo reprezentaciju i bilo je teško očekivati njegov povratak u Cibonu gdje bio pomoćni trener Draženu Anzuloviću od 2003. do 2007.

Jovanović je progovorio i o borbi za trofeje.

- Utakmice jesu u gušćem rasporedu, srijeda, četvrtak pa subota. Siguran sam da je i pored toga moguće kvalitetno razvijati neke mlade igrače, moguće je pronaći vremena za trening, ne bih bio inače ovdje. Borba za trofeje je uvijek, bar kad je Cibona u pitanju, neki imperativ i nešto što je normalno. Hoćemo li to uspjeti napraviti, ne znam, dat ćemo sve od sebe da pokušamo. Jako nam je važno hrvatsko prvenstvo i hrvatski Kup. Pokušat ćemo biti na visini. Ovo je temperamentna sredina, ja sam temperamentan, tako da će to biti odličan spoj. Očekujem agresivnu Cibonu, da se ne sklanja nikome s terena, to nam dozvoljava mladost i iskustvo koje imamo. To će biti idealan spoj. Igrat ćemo fajterski. Ne želim nikoga izdvajati. Moramo biti tim. Nemamo kvalitetu da napravimo velike stvari kao pojedinci, ali kao tim možemo izbaciti više pojedinaca - kazao je Jovanović.

Iako su igrači bili u šoku nakon što su doznali da je Ivan Velić bivši, morali su se brzo priviknuti na novog trenera, a dojmovi nakon dva treninga su jako dobri. Riječ je o mladoj momčadi s nekoliko iskusnih igrača, a svjesni su da su dobili stručnjaka koji voli raditi s talentiranima i mladim igračima.

Direktor Cibone otkrio je kako će klub raskinuti ugovor s jednim igračem koji je bio bitna karika 'vukova', a riječ je o Filipu Bundoviću (26) koji je došao u klub prije tri godine. Razlog? Bio je višak.

- Kad je došao Planinić, bila je ideja da vratimo Danka Brankovića (20), došli smo do situacije da imamo igrača viška na poziciji petice. Odlučili smo se da ce Markota biti taj koji će pokrpati četvorku i peticu sa svojim iskustvom. To je odluka koju smo planirali s bivšim trenerom. Nema financijskih razloga, smatramo da taj Branković zaslužuje da se pokaže, da mi kao klub dobijemo odgovore zaslužuje li on priliku.

O razlozima odlaska Ivana Velića nije htio govoriti.

- S Velićem smo razgovarali unutar četiri zida. Ti razlozi ce ostati tamo gdje smo razgovarali. On je ostavio veliki trag, meni je žao da se više spominju te stvari da smo pri dnu ABA lige, brzo se zaboravio njegov uspjeh prije dvije godine, kad je pobijedio sedam puta skuplju Cedevitu. Kod nas je uvijek cilj ukazati na nešto loše, nego na nešto dobro što se događa. Sami razlozi odlaska će ostati između nas - zaključio je Čavlović.