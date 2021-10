Iza Hajduka kao kluba je važan tjedan, u kome je nakon 14 godina dobio Strategiju, dokument na kojem su inzistirale generacije navijača. Pa iako je to po svemu važan događaj za klub, jednako je važno, pa i važnije ono što se događalo i što će se događati na terenu u budućnosti. Pogled na zadnjih nekoliko utakmica, izuzevši naravno kup ogled protiv niželigaša Belišća, otkriva nam kako Gustafssonova momčad nije pobijedila u zadnja tri prvenstvena ogleda, remizirali su s Osijekom i Goricom i izgubili u Šibeniku. I ma koliko se trener Hajduka hvalio dobrom izvedbom svoje momčadi i brojnim stvorenim prilikama, činjenica je da su njegovi momci u ta tri ogleda zabili jedan - jedini gol, a to je definitivno razlog za brigu.

Sutra Hajduka čeka ogled u Koprivnici, još jedan u nizu ogleda u kojima moraju tražiti pobjedu i sva tri boda kako bi uopće zadržali priključak s vodećim momčadima na vrhu, ali i ogled u kome će protivnik više razmišljati kako obraniti svoj, nego napasti gol suparnika. A u takvim utakmicama treba i kvalitete i znanja i sreće... Pogotovo ako momčad nije kompletna, kao što neće biti Gustafssonova, bez kartoniranog Simića, ozlijeđenih Vuković, Čuić, Eduoka, a pitanje je i u kojoj mjeri će moći računati na povratnike Krovinovića i Fossatija.

- Čestitam Torcidi na njihovom rođendanu. Učinit ćemo sve da im čestitamo poklonom, pobjedom nad Slavenom. Bit će teško, Slaven izlazi iz dobre utakmice u Šibeniku, oni su momčadi koji igraju bolje nego što to pokazuje broj njihovih bodova. Mi također dolazimo iz dobre utakmice iz Belišća, imali smo dobar pristup, profesionalan, dobro smo odigrali. Ako se vratimo na Goricu, također smo bili dobri, ali nismo zabili golove. Ponekad je tako, rezultat nekad nije logičan. Odigraš dobro ali protiv momčadi čiji igrači odigraju utakmicu života. No mi smo imali profesionalan pristup i treba ga ponoviti sutra. Zbog toga sam optimističan uoči ove utakmice.

Bili ste na prezentaciji klupske strategije, u kojoj se spominju rezultati. Hoće li Hajduk ove godine biti prvak?

- Prezentacija je bila na hrvatskom jeziku, ali sportski direktor mi je prevodio i dobro znam što se govorilo. Pred nama su ambiciozni ciljevi, ali klub ide u pravom smjeru, raste kao što bi trebao rasti svaki klub, i ti se ciljevi mogu ostvariti. Svi mi želimo da Hajduk opet bude velik i sigurno da ćemo se boriti za naslov i ove godine.

Slaven je odigrao remi i prošao u kupu, može li par riječi malo o Slaven Belupu?

- Mijenjali su stil igre, individualno su dobri, imaju visokog napadača, rade naporno kao momčad, organizirani su. Ne želim ulaziti u detalje, ali oni će imati puno samopouzdanja.

Krstanović je zabio preko 100 golova, od toga čak 17 protiv Hajduka. Hoćete li na njega obratiti posebnu pozornost?

- Puno smo pričali o njemu, moj pomoćnik Mislav Karoglan je igrao s njim i dobro ga poznaje, ali nećemo raditi prilagodbe zbog njega. Svjesni smo njegove kvalitete, ali o Slaven Belupu razmišljamo isključivo kao o momčadi.

Mladi Marin Ljubičić je zabio dva gola Belišću, treba li njemu više minutaže, on i Biuk su budućnost kluba?

- Ljuba je dobro odigrao i protiv Šibenika, nije zabio i to je bilo razočaravajuće. Ali igrao je dobro i od tada njegova igra raste. On treba minutažu, radi dobro, raste korak po korak. Moramo biti strpljivi s našim mladim igračima, ali on ima budućnost u Hajduku.

Belupo će se braniti, jeste li spremni za takvu igru?

- Mnoge momčadi u utakmicu s Hajdukom ulaze s ambicioznim planom da nametnu svoj stil igre, ali ja sam ponosan što mi imamo svoj stil igre. Svjestan sam da će se to tako odviti i sutra, ali mi moramo imati dobar balans, napadati, a paziti na kontra napade.

Je li se nakon dobre partije u Belišću Ćalušić približio postavi u Koprivnici?

- Svaki put kad mladi igrač odigra tako dobro je dobar dan za nas, to donosi dodatnu vrijednost našoj Akademiji, njemu kao igraču i cijeloj momčadi. Odigrao je zrelo, i nema veze što je to bilo Belišće, a svaka takva izvedba mene kao trenera tjera da ga shvatim puno ozbiljnije. On je sve bolji i bolji, radi, šuti i napreduje, i puno je bolji danas nego kad sam došao na mjesto trenera.