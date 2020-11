'Moram paziti da ne uništim igrače. Vida? Ne može ni on uvijek biti visokoj razini...'

Bit će nezgodna utakmica. Turska je kvalitetan protivnik. Uvijek smo bili u egalu i uvijek je bilo nezgodno. Imaju kvalitetne igrače, ja osobne poznajem neke iz Serie A, rekao je Mario Pašalić u najavi...

<p>Nakon tri utakmice u listopadu,<strong> hrvatsku nogometnu reprezentaciju</strong> očekuje novi tromeč u novom reprezentativnom ciklusu.</p><p><strong>Vatreni </strong>su se tijekom ponedjeljka okupili u <strong>Istanbulu</strong>, odradili su prve treninge, a u srijedu ih od 18.45 sati očekuje prijateljska utakmica protiv <strong>Turske</strong>. </p><p>- Bit će nezgodna utakmica. Turska je kvalitetan protivnik. Uvijek smo bili u egalu i uvijek je bilo nezgodno. Imaju kvalitetne igrače. Ja osobne poznajem neke iz Serie A. Igraju glavne i bitne uloge. Bit će nezgodno, ali imamo kvalitetu i sigurno ćemo pokazati pravu utakmicu - rekao je Mario Pašalić na konferenciji uoči utakmice.</p><p>Hrvatski veznjak jako dobro poznaje dvojicu ponajboljih turskih nogometaša.</p><p>- Poznajem Demirala iz Juventusa i Calhanoglua iz Milana. Igraju jako bitne uloge u svojim klubovima i u velikim klubovima u Italiji. </p><p>Riječ je potom prepustio izborniku Daliću koji je svjestan da nas čeka zahtjevna utakmica.</p><p>- Čeka nas teška utakmica i zahtjevan protivnik. Igrali su s Njemačkom 3-3 i to je dovoljan dokaz da su kvalitetna reprezentacija. Pokušat ćemo odigrati dobru utakmicu. Važna utakmica, bit će dobra igra. Žao mi je što nema publike na ovako lijepom stadionu.</p><p>Hrvatska je imala problema s ozljedama, ali i s korona virusom pa je izbornik prošli tjedan aktivirao pretpozive petorici nogometaša koji su se pojavili u Istanbulu.</p><p>- Mi smo na popis stavili pet igrača više jer znali smo da imamo dva tjedna do utakmice. Da se događaju razne stvari zbog pandemije, da moramo voditi brigu o tome. I to se i dogodilo. Neki su se pojavili s virusom, neki su se ozlijedili. Morali smo popuniti reprezentaciju. Tako da su ti igrači s nama. Imamo tri utakmice u sedam dana tako da moramo imati širi izbor igrača - rekao je izbornik Dalić.</p><p>Tursku smo pobjeđivali 1996. i 2016. godine na Euru, bili smo bolji u play-offu za odlazak na Europsko prvenstvo u Ukrajini i Poljskoj, no i dalje nam je u glavi taj tužni poraz iz 2008. godine kada smo izgubili na penale. Reprezentacije se jako dobro poznaju, Turci imaju kvalitetnu momčad, a toga je svjestan i Dalić.</p><p>- Imamo nekoliko igrača koji igraju u turskoj ligi i za hrvatsku reprezentaciju, poput Melnjaka i Vide. Napredovali su tu i njihova kvaliteta je izraženija. Turska ima kvalitetnu reprezentaciju. Ima dobrih igrača koji igraju u Juventusu, Milanu. U Lilleu igraju tri reprezentativca. Mislim da turski nogomet napreduje, pogotovo ima dobru infrastrukturu, ovako lijepe stadione. Dobili ste iskusnog trenera, koji je jako dugo u Turskoj radio. Sigurno će Turska biti kvalitetna. U Ligi nacija se bori za visoke pozicije. Tu se bori sa Srbijom i Rusijom. Želim joj puno uspjeha.</p><p>U prošlom ciklusu pobijedili smo Švicarsku i Švedsku te izgubili od Francuske, a izbornik najavljuje kako idemo pobjedu i sutra. </p><p>- Mi smo viceprvaci svijeta. I svaku utakmicu želimo pobijediti. S bilo kim da igramo, tako i prijateljsku protiv Turske. U našoj Ligi nacija imamo tešku grupu s prvacima svijeta i prvacima Europe. Kod nas je smjena generacije u reprezentaciji. Naš cilj je ostati u elitnoj skupini Lige nacija. Sigurno da nije lako igračima koji igraju svaki tjedan po dvije ili tri utakmice. Došli su iz klubova, igrali su Ligu prvaka, nacionalne lige i sada u sedam dana tri utakmice. To nije lako. Mi izbornici moramo paziti da ih ne opteretimo maksimalno. Da ih ne uništimo zbog utakmica. Znam da je to tako zbog pandemije i da je zgusnut kalendar i moramo ih zaštiti jer znam da im nije lako - kazao je Dalić.</p><p>Domagoj Vida je turskoj javnosti najpoznatiji naš igrač jer već nekoliko godina igra za Bešiktaš gdje je jedan od najvažnijih igrača, a isto tako, Dalić prvih 11 više ne može zamisliti bez njega.</p><p>- Ja mislim da je on dobro izabrao i da je došao u pravi klub. Nije pogriješio. Igra dobro. Bio je jedan od najboljih naših igrača na Mundijalu, i dalje je. Mi od Vide očekujemo dobre utakmice i dobre igre. Nekad možda nije u najboljoj formi, ne može držati nivo uvijek, ali on je jedan veliki profesionalac i odgovoran igrač koji može puno napraviti za ekipu. Ja imam u njega puno povjerenje. Mislim da je dobro izabrao, bitno mu je da igra konstantno, došao je u klub koji mu je dao šansu, dao mu tu prigodu. On je naš standardni član reprezentacije, ja njega očekujem još boljega. Pogotovo do Europskog prvenstva - zaključio je izbornik.</p><p>Utakmica se igra od 18.45 u Istanbulu, a to je tek prva u napornom ciklusu koji očekuje naše reprezentativce. Već 14. studenog igramo protiv Švedske u Stockholmu, a onda tri dana kasnije na Poljud dolazi Portugal. </p>