Želite gledati 'vatrene' na SP-u? Evo kako do najjeftinijeg leta i smještaja, koliko košta pivo...

Hrvatska nogometna reprezentacija izvukla je protivnike u skupini Svjetskog prvenstva. "Vatreni" su ušli u skupinu L, gdje se nalaze Engleska, Panama i Gana. Iako se još ne zna raspored utakmica ni točni gradovi, poznati su datumi. Protiv Engleske Hrvatska igra prvu utakmicu 17. lipnja. Drugu utakmicu igra protiv Paname 23. lipnja, a posljednju u natjecanju po skupinama protiv Gane 27. lipnja.

Moguće je da će Hrvatska igrati u pet gradova. Za sada su u optjecaju Toronto i Dallas za susret s Engleskom, Toronto i Boston za utakmicu s Panamom te New Jersey i Philadelphia za dvoboj protiv Gane. U nastavku donosimo veliki vodič za svaki od tih gradova: koliko koštaju avionske karte i smještaj, kako uštedjeti na svakodnevnim stvarima i, naravno, ono najvažnije - cijene piva u navedenim gradovima.

Toronto

Cijena leta iz Hrvatske do Toronta jedan je od ključnih troškova u budžetu. Trenutačno možete pronaći povratne karte iz Zagreba za lipanj i srpanj 2026. po cijeni od oko 750 eura. Letovi iz Splita nešto su skuplji i kreću se oko 920 eura. Važno je naglasiti da ove cijene vrijede sada i da će vrlo vjerojatno znatno porasti kako se prvenstvo približava. Zbog velike potražnje cijene bi mogle naglo skočiti, pa preporučujemo da put planirate unaprijed i što ranije osigurate mjesto na letu. Jedna od opcija su i putni paketi službenih partnera Fife, poput Qatar Airwaysa, koji često uključuju letove, smještaj i ulaznice.

Toronto nudi širok raspon smještaja, od luksuznih hotela do povoljnijih opcija, no cijene će tijekom prvenstva dosegnuti rekordne razine. Prosječna cijena noćenja u hotelu s tri zvjezdice iznosi oko 155 eura, a u hotelu s četiri zvjezdice oko 250 eura. Ako se želite počastiti luksuzom, hoteli s pet zvjezdica koštat će vas u prosjeku više od 500 eura po noćenju.

Foto: Carlos Osorio/REUTERS

Za navijače s ograničenim budžetom prosječna cijena noćenja u jeftinijem, ali pristojnom hotelu iznosi oko 110 eura. Smještaj izvan samog centra grada može biti znatno jeftiniji, a Toronto ima izvrstan javni prijevoz koji vas lako povezuje sa svim ključnim lokacijama. Neki hoteli s dobrim omjerom cijene i kvalitete su The Rex Hotel Jazz & Blues Bar i Hotel Victoria. Svakako provjerite i privatni smještaj putem platformi poput Booking.coma, gdje možete pronaći apartmane s kuhinjom i dodatno smanjiti troškove prehrane.

Toronto je poznat po raznolikoj gastronomskoj ponudi. Obrok u povoljnijem restoranu košta oko 18 eura, dok za popularni meni u McDonald’su trebate izdvojiti oko 10 eura. Navijače najviše zanimaju cijene pića. Domaće točeno pivo (0.5 l) u pubu stoji oko 6 eura, dok je uvozno nešto skuplje. Ako pivo kupujete u trgovini, limenka od pola litre košta oko 2.60 eura. Kava s mlijekom iznosi oko 4 eura, a gazirana pića i voda u kafićima između 1.70 eura i 2.10 eura. Voda iz slavine sigurna je za piće, pa možete uštedjeti ako nosite vlastitu bočicu.

Ne zaboravite na ostale troškove. Jednosmjerna karta za javni prijevoz u Torontu stoji oko 2.65 eura, a početna tarifa za taksi iznosi oko 3.60 eura, uz dodatnih 1.45 eura po prijeđenom kilometru. Ulaznice za utakmice predstavljaju velik izdatak. Najjeftinije karte za utakmice u grupnoj fazi kreću od 55 eura, no cijene višestruko rastu za bolje pozicije i atraktivnije protivnike. VIP ulaznice dosežu i nekoliko tisuća eura. Za ulazak u Kanadu hrvatski državljani trebaju eTA (Electronic Travel Authorization), koju možete jednostavno ishoditi online.

Dallas

Prvi i često najveći trošak je avionska karta. Iako se povratna karta iz Zagreba za Dallas u normalnim okolnostima može pronaći za oko 850 eura, za vrijeme prvenstva u lipnju i srpnju 2026. situacija će biti drastično drugačija. Analize pokazuju da bi cijene mogle skočiti i do vrtoglavih 5.000 eura, ovisno o datumu rezervacije i zrakoplovnoj kompaniji. Podaci platforme Expedia već pokazuju porast pretraga za letove i smještaj u gradovima domaćinima za čak 125 posto u odnosu na prošlu godinu. Stručnjaci savjetuju samo jedno: kupujte karte što prije.

- Navijači već sada istražuju gdje će njihove momčadi igrati, a kad se finaliziraju parovi, očekujemo ogroman skok u planiranju putovanja - poručila je Melanie Fish, stručnjakinja za putovanja iz Expedije.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Dallas se već sada ističe kao najskuplji grad domaćin prvenstva. Iako prosječna cijena noćenja u hotelu s tri zvjezdice iznosi oko 80 eura, a u onom s pet zvjezdica oko 190 eura, tijekom turnira te će brojke postati samo san. Cijene će se kretati od nekoliko stotina pa sve do nevjerojatnih 3.500 eura po noćenju za luksuznije opcije blizu stadiona AT&T u Arlingtonu.

Razlog leži u ogromnoj potražnji i ograničenoj ponudi. Očekuje se da će u Dallas svakodnevno stizati oko 100.000 turista, a popunjenost hotela, koja je inače oko 63 posto, skočit će na gotovo 100 posto. Dodatni pritisak stvara i Fifa, koja je već rezervirala goleme blokove soba za momčadi, osoblje i sponzore.

- Zbog ogromne potražnje, skok cijena bit će neizbježan. Zato je Dallas i izabran, jer zajedno s Fort Worthom i Arlingtonom imamo mnogo smještajnih kapaciteta - objasnio je Sam Tucker iz luksuznog hotela Adolphus, gdje je Fifa već zakupila polovicu soba.

Za navijače s ograničenim budžetom, spas leži u alternativama. Stručnjaci savjetuju rezervaciju smještaja u obližnjim gradovima poput Fort Wortha, koji je udaljen oko 40 minuta vožnje, a gdje se cijene mogu biti niže i za 50 eura po noćenju. Druga opcija su kratkoročni najmovi putem platformi kao što je Airbnb. Ipak, ne treba se zavaravati da će i ondje biti jeftino. Vlasnici već trljaju ruke, a neki od njih planiraju iznajmljivati svoje kuće i za 900 eura po noći. Prednost je što se u veći objekt može smjestiti više ljudi i podijeliti trošak.

- Nemojte se fiksirati na jedno mjesto ili predugo čekati. Budite otvoreni za različite opcije kako se ne biste razočarali kad nešto ne bude dostupno - savjetuju iz hotelijerske industrije.

Kad jednom riješite put i smještaj, valja misliti i na svakodnevne troškove. Dallas je po tom pitanju nešto povoljniji od New Yorka ili Los Angelesa. Obrok u prosječnom, jeftinijem restoranu stajat će vas oko 18 eura. Za pola litre domaćeg točenog piva izdvojit ćete oko 6,5 eura, dok boca vode od litre i pol u trgovini košta oko 2,3 eura. Ne treba zaboraviti ni na ulaznice za utakmice, čije se cijene za grupnu fazu kreću od 60 do 800 dolara, kao ni na troškove lokalnog prijevoza, koji u Dallasu nije najpouzdaniji pa će se mnogi oslanjati na Uber ili unajmljene automobile. Putovanje u Dallas bit će, bez sumnje, skupo iskustvo, no uz pomno planiranje i rane rezervacije, odlazak na Svjetsko prvenstvo može postati ostvariv san.

New Jersey

Planirate put preko 'bare' kako biste bodrili hrvatsku reprezentaciju? New Jersey, poznat i kao "The Garden State", čeka na vas, a mi vam donosimo detaljan pregled troškova koji vas očekuju. Letovi iz Hrvatske, najčešće iz Zagreba, za New Jersey uglavnom slijeću na obližnji aerodrom Newark Liberty International Airport (EWR), koji je jedno od glavnih zračnih čvorišta za čitavo područje New Yorka. Cijene povratnih karata mogu značajno varirati ovisno o sezoni i tome koliko rano ih kupujete.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Prema dostupnim podacima, cijene se kreću od otprilike 370 eura do 600 eura. Prosječna cijena koju možete očekivati je oko 480 eura. Zlatno pravilo je, kao i uvijek, rezervirati kartu što je ranije moguće. Praćenjem ponuda na stranicama poput eDreamsa nekoliko mjeseci unaprijed možete uloviti najbolju cijenu. Nakon leta, smještaj je sljedeći veliki trošak. New Jersey nudi širok raspon opcija, a cijene se drastično razlikuju ovisno o gradu i kategoriji hotela.

Prosječna cijena dvokrevetne sobe u New Jerseyu iznosi otprilike 173 eura po noćenju. Ipak, ova brojka može zavarati. U gradovima bližim New Yorku, poput Jersey Cityja, cijene lako mogu skočiti i oko 310 eura, dok u Harrisonu mogu doseći i vrtoglavih 540 eura. S druge strane, u popularnim odmaralištima poput Atlantic Cityja, cijene se kreću od puno prihvatljivijih 38 € - 170 €. Za navijače s ograničenim budžetom, ne brinite, postoje brojne povoljnije opcije. Hoteli s dvije zvjezdice mogu se pronaći po cijenama od 38 € do 118 €). U Atlantic Cityju su zabilježene ponude za dvokrevetne sobe za samo 34 eura.

Izvrsna alternativa su privatni smještaji. Preko servisa kao što je Airbnb moguće je pronaći sobu već od 19 eura po noćenju, što je idealno za one kojima hotel nije prioritet. Nema dobrog navijanja bez dobre hrane i pića. Cijene u New Jerseyu su nešto više od hrvatskog prosjeka, ali se može proći povoljno ako znate gdje tražiti. Obrok u jeftinijem restoranu stajat će vas između 13 i 16 eura. Ako planirate večeru za dvoje u restoranu srednje klase, pripremite se na trošak od 65 do 100 eura. Za brzi i povoljan obrok, meni u McDonald'su košta oko 8,75 eura. Ako želite uštedjeti, kupovina namirnica u supermarketu je najbolja opcija. Štruca kruha košta između 2 i 3,50 €, desetak jaja oko 3,80 €, a galon mlijeka (3,78 litara) oko 4,75 €.

Pitanje koje zanima svakog navijača! U trgovini, limenka lokalnog piva (0,5l) košta otprilike 3,80 €, dok je boca uvoznog piva (0,33l) nešto skuplja, oko 4,40 €. Naravno, u barovima i restoranima cijene će biti znatno više. Za ostala pića, kava s mlijekom je oko 4,30 €, limenka Coca-Cole oko 2 €, a boca vode (0,33l) u kafiću oko 1,60 €.

New Jersey nije jeftina destinacija; troškovi života su općenito viši od američkog prosjeka. Ipak, uz dobro planiranje, ranu rezervaciju leta i odabir pametnih opcija za smještaj i hranu, putovanje na utakmicu "vatrenih" ne mora vas baciti u bankrot. Pripremite dresove, grla i novčanike te uživajte u jedinstvenom iskustvu

Philladelphia

Direktnih letova iz Zagreba za Philadelphiju trenutno nema, pa putovanje uvijek uključuje barem jedno presjedanje, a prosječno traje između 15 i 17 sati. Cijene povratnih karata uvelike variraju, a kreću se od otprilike 600 eura pa sve do preko 1000 eura, ovisno o sezoni i vremenu rezervacije. Kako biste prošli što jeftinije, ključno je planirati unaprijed. Podaci pokazuju da se rezervacijom međunarodnih letova dva mjeseca unaprijed može uštedjeti i do 10 posto. Najpovoljniji dan za letenje je često četvrtak, dok je nedjelja u pravilu najskuplja. Zanimljivo, nedjelja je ujedno i najbolji dan za samu kupovinu karte, jer tada možete uštedjeti i do 13 posto u usporedbi s kupovinom petkom. Kao najpovoljniji mjeseci za putovanje često se ističu ožujak i travanj.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Philadelphia nudi širok raspon smještaja, od hostela do luksuznih hotela. Prosječna cijena hotelske sobe iznosi oko 140 eura, no moguće je pronaći i znatno povoljnije opcije. Za putnike s ograničenim budžetom, hosteli su najbolji izbor. Cijene kreveta u višekrevetnim spavaonicama kreću se već od 35 eura, a jedan od najpoznatijih je Apple Hostels of Philadelphia u povijesnoj jezgri. Smještaj u hotelima s dvije zvjezdice može se pronaći za oko 100 € po noćenju.

Ako želite uštedjeti, razmislite o smještaju izvan strogog centra, primjerice u četvrti University City, koja je odlično povezana javnim prijevozom. Također, izbjegavajte termine velikih događaja poput koncerata ili sveučilišnih diploma, kada cijene smještaja drastično rastu.

Cijene hotela po kategorijama:

Hoteli s 2 zvjezdice: Prosječna cijena oko 100 €

Hoteli s 3 zvjezdice: Prosječna cijena oko 145 €

Hoteli s 4 zvjezdice: Prosječna cijena oko 190 €

Philadelphia je raj za gurmane, a dobra je vijest da se u gradu može jesti odlično i za malo novca. Prosječni dnevni trošak za hranu po osobi iznosi oko 80 eura. Apsolutni "must-try" je Philly cheesesteak, legendarni sendvič s tanko rezanom govedinom i sirom, čija se cijena kreće između 11 i 14 eura. Za povoljne i autentične obroke posjetite Reading Terminal Market, jednu od najstarijih i najvećih javnih tržnica u Americi. Tamo možete pronaći sve, od sendviča i azijske hrane do slastica, s cijenama obroka od 8 do 12 eura.

Odličan izbor su i halal štandovi te kamioni s hranom (food trucks) rasprostranjeni po cijelom gradu, gdje se kompletan obrok može pojesti za manje od 7 eura. Za jeftiniji ručak posjetite i Italian Market u južnom dijelu grada, poznat po talijanskim i meksičkim specijalitetima. Cijena piva u barovima i restoranima obično se kreće oko 7-8 eura za craft pivo, dok su domaća piva nešto jeftinija. U trgovinama su cijene, naravno, znatno niže. Mnogi barovi imaju i "happy hour" s popustima na pića i hranu.

Grad ima efikasan sustav javnog prijevoza SEPTA, a vožnja metroom ili autobusom košta oko 2 € ako kupite karticu SEPTA Key. Za turiste je odlična opcija i Philly Phlash Bus, koji vozi kružnom rutom pokraj svih glavnih znamenitosti, a dnevna karta stoji manje od 5 €. Philadelphia je grad koji možete istraživati danima. Posjet Zvonu slobode (Liberty Bell) i Dvorani neovisnosti (Independence Hall) je besplatan. Ne propustite pretrčati stepenicama Muzeja umjetnosti, poznatim kao "Rocky Steps". Mnogi muzeji nude besplatan ulaz ili "plati koliko želiš" opciju određenim danima (primjerice, Philadelphia Museum of Art petkom navečer).

Boston

Direktni letovi iz Hrvatske za Boston su rijetkost, pa putovanje gotovo uvijek uključuje barem jedno presjedanje. Cijene povratnih karata iz Zagreba uvelike variraju. Mogu se pronaći već od otprilike 580 eura, no prosječna cijena kreće se oko 980 eura Ključ je u planiranju. Najjeftiniji mjesec za putovanje je obično svibanj, dok su cijene najviše u prosincu. Isplati se provjeriti i letove iz obližnjih zračnih luka poput Budimpešte, odakle se ponekad mogu pronaći znatno povoljnije karte.

Najveći udar na budžet u Bostonu je smještaj. Cijene hotela su paprene zbog skupih nekretnina i neprestanih događanja u gradu, od utakmica Red Soxa do maratona i sveučilišnih diploma. Ako je moguće, izbjegavajte dolazak tijekom velikih manifestacija jer tada cijene smještaja lete u nebo. Najpovoljnije razdoblje za posjet je zima, od studenog do ožujka, kad cijene hotela osjetno padaju.

Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Za putnike s ograničenim budžetom, hosteli su spas. Primjerice, popularni HI Boston Hostel nudi krevet u spavaonici već od 33 eura po noćenju, a često organiziraju i besplatne ture za svoje goste. Postoje i hoteli poput The Revolution Hotela koji nude manje, ali udobne sobe, neke i sa zajedničkim kupaonicama, po pristupačnijim cijenama. Ključno je rezervirati smještaj što je ranije moguće jer se povoljne opcije brzo razgrabe.

Na rent-a-car zaboravite. Boston je grozan grad za vožnju - promet je kaotičan, navigacija komplicirana, a parkiranje je noćna mora koja će vas koštati bogatstvo. Samo za parking u hotelu možete očekivati trošak od 50 do 75 eura po noći.

Srećom, centar grada je kompaktan i idealan za pješačenje. Za veće udaljenosti tu je efikasan i povoljan javni prijevoz, poznat kao "T". Cijena jednokratne karte je oko 2,25 €, a tjedna karta stoji oko 21 €. Cijene u Bostonu su osjetno više nego u Hrvatskoj. Obrok u povoljnijem restoranu platit ćete oko 23 €, dok pola litre domaćeg točenog piva stoji oko 7,50 €. Za cappuccino ćete izdvojiti gotovo 5 €.

Da biste uštedjeli, jedite tamo gdje jedu studenti. Četvrti poput Fenwaya, gdje se nalazi Sveučilište u Bostonu, pune su povoljnih zalogajnica. Odličan izbor su i gastronomske tržnice poput Quincy Marketa ili Boston Public Marketa, gdje se nudi velik izbor jela po pristupačnim cijenama. Za ručak su najpovoljnija opcija restorani u Kineskoj četvrti, gdje se kompletni meniji mogu naći za desetak eura. Najbolja stvar kod Bostona je što su mnoge njegove najveće atrakcije potpuno besplatne. Obavezno prošećite Stazom slobode (Freedom Trail), rutom dugom četiri kilometra koja povezuje 16 ključnih povijesnih lokacija. Iako se ulaz u neke od njih plaća, većina je impresivna i izvana.

Ne propustite ni šetnju najstarijim američkim javnim parkom, Boston Common, ili posjet veličanstvenoj Bostonskoj javnoj knjižnici. Istraživanje kampusa Harvarda i MIT-a, šetnja uz rijeku Charles ili obalom uz Harborwalk ne koštaju ništa, a pružaju autentičan doživljaj grada.