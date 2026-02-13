Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAJAVIO HAJDUK

Željko Sopić: Svatko može lupiti što želi i ostati živ. Miran sam...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Željko Sopić: Svatko može lupiti što želi i ostati živ. Miran sam...
2
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Sigurno nije ugodno, ali prvenstvo je maraton. Svaka dionica u toj utrci nosi svoje. Tako je kako je, bitno je raditi, staviti glave zajedno i napraviti sve da izađemo iz ove situacije, kaže trener Osijeka

Admiral

Trener Osijeka Željko Sopić nalazi se u jako teškoj situaciji s "bijelo-plavima". Posljednja su momčad lige, a bilo je problema i s isplatom plaća. Ipak, s optimizmom je najavio nadolazeću utakmicu protiv Hajduka

- Ja sam potpuno miran. Svatko može imati svoj podcast, nešto lupiti i ostati živ. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ja sam uvjeren da ćemo se podići i ostati u ligi - rekao je Sopić i dodao:

- Da ste u situaciji u kojoj sam bio u jednom drugom klubu, vjerojatno biste zapalili pola grada. Najvažnije je da se koncentriramo na teren i vjerujem da ćemo prije ili kasnije izaći iz ove situacije. 

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Iako je situacija teška, Sopić je zadržao optimizam uoči nastavka sezone. 

- Sigurno nije ugodno, ali prvenstvo je maraton. Svaka dionica u toj utrci nosi svoje. Tako je kako je, bitno je raditi, staviti glave zajedno i napraviti sve da izađemo iz ove situacije - zaključio je. 

Osijek je na začelju HNL-a sa 17 bodova, dok je Hajduk drugi s 40 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Uff! Hrvatska sa Španjolskom i Engleskom u skupini 'smrti'...
ČEŠKA IZ 4. POTA

Uff! Hrvatska sa Španjolskom i Engleskom u skupini 'smrti'...

Cjelokupna grupna faza (6 kola), odigrat će se u samo dva okupljanja. Prvi, iznimno zgusnuti termin na rasporedu je od 24. rujna do 6. listopada, kada će svaka reprezentacija odigrati čak četiri utakmice
FOTO Kraljica Torcide zavoljela je Livaju kad je imao 20, a ona 32 godine. Vječna mu je potpora
PREKRASNA IRIS

FOTO Kraljica Torcide zavoljela je Livaju kad je imao 20, a ona 32 godine. Vječna mu je potpora

Jedan od najpopularnijih igrača Hajduka Marko Livaja često je u središtu pozornosti, a ništa manje nije zamijećena ni njegova supruga Iris koja mu često šalje poruke podrške na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026