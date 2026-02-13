Sigurno nije ugodno, ali prvenstvo je maraton. Svaka dionica u toj utrci nosi svoje. Tako je kako je, bitno je raditi, staviti glave zajedno i napraviti sve da izađemo iz ove situacije, kaže trener Osijeka
Željko Sopić: Svatko može lupiti što želi i ostati živ. Miran sam...
Trener Osijeka Željko Sopić nalazi se u jako teškoj situaciji s "bijelo-plavima". Posljednja su momčad lige, a bilo je problema i s isplatom plaća. Ipak, s optimizmom je najavio nadolazeću utakmicu protiv Hajduka.
- Ja sam potpuno miran. Svatko može imati svoj podcast, nešto lupiti i ostati živ. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ja sam uvjeren da ćemo se podići i ostati u ligi - rekao je Sopić i dodao:
- Da ste u situaciji u kojoj sam bio u jednom drugom klubu, vjerojatno biste zapalili pola grada. Najvažnije je da se koncentriramo na teren i vjerujem da ćemo prije ili kasnije izaći iz ove situacije.
Iako je situacija teška, Sopić je zadržao optimizam uoči nastavka sezone.
- Sigurno nije ugodno, ali prvenstvo je maraton. Svaka dionica u toj utrci nosi svoje. Tako je kako je, bitno je raditi, staviti glave zajedno i napraviti sve da izađemo iz ove situacije - zaključio je.
Osijek je na začelju HNL-a sa 17 bodova, dok je Hajduk drugi s 40 bodova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+