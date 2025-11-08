Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRVE REAKCIJE

Željko Sopić: U grčevitoj smo borbi za ostanak, to je realnost

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 3 min
Željko Sopić: U grčevitoj smo borbi za ostanak, to je realnost
9
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kontrolirali smo utakmicu i nismo htjeli ništa promijeniti. Oni su nas čekali na tranziciju, a zašto bi mijenjali nešto što funkcionira? Razmišljali smo i o budućnosti, rekao je Garcia nakon pobjede protiv Osijeka

Hajduk je pobijedio Osijek 2-0 u dvoboju 13. kola HNL-a na Poljudu. Krovinović i Šego zabili su za splitski sastav koji se odvojio na vrhu ljestvice s četiri boda više (i utakmicom više) od drugoplasiranog Dinama. Dojmove je nakon utakmice podijelio trener gostiju Željko Sopić

- Zbog ovakvih utakmica je Hajduk prvi, a mi zadnji. Iz prvog udarca smo dobili gol. Drugi žuti karton je usmjerio utakmicu, nije lako s igračem manje i rezultatskim zaostatkom igrati. Mogao je Hajduk zabiti drugi gol iz drugih situacije, a iz ove koje je zabio nije trebao. Suđenje ne komentiram. 

Rekli ste prije utakmice da momčad nema samopouzdanja?

- Željeli smo od prve minute natjerati Hajduk na grešku, izašli smo visoko. Kada idete u presing i ne napravite prekršaj, naravno je da će se otvoriti prostor otraga. 

Možete li izvući što pozitivno?

- Hrabrost nije dovoljna da na Poljudu uzmete bodove. Moram u miru pogledati utakmicu, a jako je teško igrati kada iz prvog udarca dobijete gol. 

Matković se vratio nakon duge pauze?

- Pričao sam s njim, rekao sam da bi trebao igrati nakon pauze, a on je rekao da će se suočiti s tim Poljudom i ozljedom. Bilo bi bolje da je ušao prije, ali nema smisla stavljati nečije zdravlje iza rezultata, pogotovo nakon takve ozljede.

Kakvi su planovi za iduća dva tjedna?

- Morat ćemo poraditi na nekim stvarima, odigrati dvije utakmice, a prije toga imamo osam sati putovanja do Osijeka. Moramo biti svjesni gdje se nalazimo, možemo samo malim koracima krenuti dalje. U grčevitoj smo borbi za ostanak. Momčad se i prije mog dolaska mučila s postizanjem golova, moramo se zapitati u čemu je problem. 

Dobro ste branili prekide?

- Godinama imamo problem s visinom. Imamo brze igrače, ali nedostaje nam malo visine - zaključio je Sopić za MAX Sport nakon utakmice. 

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

S druge strane, Gonzalo Garcia bio je zadovoljan nakon dvoboja.

- Dečki su odradili lavovski posao u zadnjim utakmicama. Bio je novi travnjak, a dobro je na pauzu otići s novom pobjedom. 

U zadnjih sedam utakmica primili ste jedan gol?

- Tajna je u tome što svi rade, svi sudjeluju u obrani. Danas nije bilo lagano, ali svi rade svoj posao, cijela momčad. Ne dopuštamo mnogo šansi, danas nismo dopustili nijednu. Momci su zadovoljni i dobro rade. 

Je li bilo teško pripremiti ovu utakmicu?

- Znamo Sopićeve ideje, što očekivati. Imali smo na početku poteškoće s izlaskom, puno su nas pritiskali. Zabili smo iz jedne od prvih šansi. Utakmica se promijenila nakon crvenog kartona. 

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Niste mijenjali do posljednjih desetak minuta?

- Kontrolirali smo utakmicu i nismo htjeli ništa promijeniti. Oni su nas čekali na tranziciju, a zašto bi mijenjali nešto što funkcionira? Razmišljali smo i o budućnosti. 

Koji su planovi za budućnost?

- Imamo dva dana odmora, a onda se vraćamo treninzima. Bit će teško pripremiti utakmicu s Rijekom, počet ćemo pripreme za tu utakmicu dva dana prije - rekao je trener Hajduka za MAX Sport, a Filip Krovinović kao kapetan je poveo momčad i zabio za vodstvo već u petoj minuti. 

- Osijek nije na mjestu gdje treba biti, ali to je nogomet. Zaslužilli smo pobjedu, energijom, stavom, borbenošću - započeo je veznjak Hajduka. 

Zabili ste gol već u petoj minuti?

- Lijepo sam pogodio, ispratio akciju. 

Prvi ste i dočekujete pauzu?

- Zadovoljni smo, vidjet ćemo kako će Dinamo odigrati. Gledamo sebe i idemo dan po dan. 

Ponudili ste traku Livaji, on je rekao ne?

- Znamo da je on prvi kapetan, drago nam je što se Marko vratio. Ovim putem bih pohvalio i odličnu podršku s tribina - rekao je Krovinović. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Rođena Splićanka u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
VIDEO Hajduk - Osijek 2-0: 'Bili' nadigrali 'bijelo-plave' i odvojili se na vrhu! Zaigrao i Livaja
ZAIGRAO I MATKOVIĆ

VIDEO Hajduk - Osijek 2-0: 'Bili' nadigrali 'bijelo-plave' i odvojili se na vrhu! Zaigrao i Livaja

Splićani sada imaju pet pobjeda i jedan remi u posljednjih šest ligaških nastupa. Hajduk se učvrstio na prvom mjestu ljestvice. Ima četiri boda više od Dinama koji će u nedjelju gostovati kod Istre 1961 u okviru ovog kola
FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću
DANIELLA SEMAAN

FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću

Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998. godine, ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesc Fabregasa, bivše zvijezde Arsenal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025