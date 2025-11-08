Željko Sopić: U grčevitoj smo borbi za ostanak, to je realnost

Hajduk je pobijedio Osijek 2-0 u dvoboju 13. kola HNL-a na Poljudu. Krovinović i Šego zabili su za splitski sastav koji se odvojio na vrhu ljestvice s četiri boda više (i utakmicom više) od drugoplasiranog Dinama. Dojmove je nakon utakmice podijelio trener gostiju Željko Sopić

- Zbog ovakvih utakmica je Hajduk prvi, a mi zadnji. Iz prvog udarca smo dobili gol. Drugi žuti karton je usmjerio utakmicu, nije lako s igračem manje i rezultatskim zaostatkom igrati. Mogao je Hajduk zabiti drugi gol iz drugih situacije, a iz ove koje je zabio nije trebao. Suđenje ne komentiram.

Rekli ste prije utakmice da momčad nema samopouzdanja?

- Željeli smo od prve minute natjerati Hajduk na grešku, izašli smo visoko. Kada idete u presing i ne napravite prekršaj, naravno je da će se otvoriti prostor otraga.

Možete li izvući što pozitivno?

- Hrabrost nije dovoljna da na Poljudu uzmete bodove. Moram u miru pogledati utakmicu, a jako je teško igrati kada iz prvog udarca dobijete gol.

Matković se vratio nakon duge pauze?

- Pričao sam s njim, rekao sam da bi trebao igrati nakon pauze, a on je rekao da će se suočiti s tim Poljudom i ozljedom. Bilo bi bolje da je ušao prije, ali nema smisla stavljati nečije zdravlje iza rezultata, pogotovo nakon takve ozljede.

Kakvi su planovi za iduća dva tjedna?

- Morat ćemo poraditi na nekim stvarima, odigrati dvije utakmice, a prije toga imamo osam sati putovanja do Osijeka. Moramo biti svjesni gdje se nalazimo, možemo samo malim koracima krenuti dalje. U grčevitoj smo borbi za ostanak. Momčad se i prije mog dolaska mučila s postizanjem golova, moramo se zapitati u čemu je problem.

Dobro ste branili prekide?

- Godinama imamo problem s visinom. Imamo brze igrače, ali nedostaje nam malo visine - zaključio je Sopić za MAX Sport nakon utakmice.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

S druge strane, Gonzalo Garcia bio je zadovoljan nakon dvoboja.

- Dečki su odradili lavovski posao u zadnjim utakmicama. Bio je novi travnjak, a dobro je na pauzu otići s novom pobjedom.

U zadnjih sedam utakmica primili ste jedan gol?

- Tajna je u tome što svi rade, svi sudjeluju u obrani. Danas nije bilo lagano, ali svi rade svoj posao, cijela momčad. Ne dopuštamo mnogo šansi, danas nismo dopustili nijednu. Momci su zadovoljni i dobro rade.

Je li bilo teško pripremiti ovu utakmicu?

- Znamo Sopićeve ideje, što očekivati. Imali smo na početku poteškoće s izlaskom, puno su nas pritiskali. Zabili smo iz jedne od prvih šansi. Utakmica se promijenila nakon crvenog kartona.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Niste mijenjali do posljednjih desetak minuta?

- Kontrolirali smo utakmicu i nismo htjeli ništa promijeniti. Oni su nas čekali na tranziciju, a zašto bi mijenjali nešto što funkcionira? Razmišljali smo i o budućnosti.

Koji su planovi za budućnost?

- Imamo dva dana odmora, a onda se vraćamo treninzima. Bit će teško pripremiti utakmicu s Rijekom, počet ćemo pripreme za tu utakmicu dva dana prije - rekao je trener Hajduka za MAX Sport, a Filip Krovinović kao kapetan je poveo momčad i zabio za vodstvo već u petoj minuti.

- Osijek nije na mjestu gdje treba biti, ali to je nogomet. Zaslužilli smo pobjedu, energijom, stavom, borbenošću - započeo je veznjak Hajduka.

Zabili ste gol već u petoj minuti?

- Lijepo sam pogodio, ispratio akciju.

Prvi ste i dočekujete pauzu?

- Zadovoljni smo, vidjet ćemo kako će Dinamo odigrati. Gledamo sebe i idemo dan po dan.

Ponudili ste traku Livaji, on je rekao ne?

- Znamo da je on prvi kapetan, drago nam je što se Marko vratio. Ovim putem bih pohvalio i odličnu podršku s tribina - rekao je Krovinović.