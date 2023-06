Žena koja je Dražena odvela u smrt prošla još dvije tragedije. Biserka: Ona je monstrum...

Prošlo je 30 godina otkad nema Dražena Petrovića, ali neke rane nikad ne zacjeljuju. Ta kobna 1993. godina zauvijek će ostati urezana u pamćenje svima, ne samo košarkaškim fanaticima.

Dražen je poginuo na njemačkom autoputu u crvenom Golfu, a s njim su u automobilu bile još dvije ženske osobe - njegova tadašnja djevojka Klara Szalantzy i njezina prijateljica Hilal Edebal. Potonja je jedva izvukla živu glavu, njezin organizam je teško oštećen, a 2017. upoznala je Draženovu mamu Biserku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bio je to emotivan susret koji se snimao u Istanbulu, a sveukupno će izaći u obliku dokumentarca. Draženova mama je za Dnevni avaz prokomentirala susret s Hilal.

- Vrlo sam se emotivno istrošila od ovog susreta, mislila sam da neću moći izdržati. To je samo dio filma koji je napravljen u Istanbulu i objavljen zbog godišnjice smrti mog sina - rekla je Biserka Petrović.

- Tek kad pogledate drugi dio, vidjet ćete koliko je to bilo potresno. Hilal je uništena.

Edebal je bivša košarkašica. Ne sjeća se da je bila u automobilu s Draženom jer je nakon nesreće, od posljedica tragedije, dobila amneziju. Život joj je noćna mora i od toga dana više ništa nije isto.

Foto: YouTube/Eurosong 2011/Daria Kinzer/screenshoot

S druge strane, Klara Szalantzy se uspješno oporavila. Ona je i vozila taj auto, koji se zabio u kamion.

- Ona je monstrum. Nije čak ni sa Hilal u kontaktu. Nije ju posjećivala ni dok je bila bolesna iako su dugogodišnje prijateljice i igrale su košarku zajedno od malih nogu. Hilal je studirala u Americi i kada se vratila, Klara ju je pozvala da idu zajedno po Dražena na aerodrom u Frankfurt - rekla je Draženova mama.

Ubrzo je ponovno vozila, vratila se svom poslu fotomodela u SAD-u i nastavila igrati košarku u Njemačkoj. Tri godine poslije u jednoj emisiji upoznala je Olivera Bierhoffa, svog današnjeg muža i slavnog njemačkog nogometaša.

Foto: Sven Simon/DPA/PIXSELL

Oliver joj je pomogao da prebrodi šok nakon nesreće, a 2001. godine svoju su vezu u jednom bavarskom dvorcu ozakonili brakom. Šest godina kasnije paru se rodila kći, a 2010. godine u osmom mjesecu trudnoće Klara je izgubila dijete. Iste godine preminuo je i njezin jedini brat Ladislav i te dvije tragedije strašno su je potresle.

Hrvatska, ali i nešto neutralnija sportska javnost očekivala je Klarinu ispriku za stravičnu nesreću, ali ona nije došla. Bivša manekenka nikad nije govorila o toj temi, ali je nekoliko puta dolazila na Draženov grob.

- Jedne godine me Klara Szalantzy kontaktirala jer je željela doći na godišnjicu Draženove smrti. Našli smo se na kavi, popričali smo kratko, pitala me kad može doći na grob... S obzirom na to da se mi obiteljski uvijek nalazimo na taj dan na Draženovom grobu u 17.20 sati, rekao sam joj da izbjegava taj termin jer mama nije apsolutno bila spremna za susret s njom, niti je ikad prihvatila da se njih dvije nađu i popričaju - rekao nam je Aco Petrović.