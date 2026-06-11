Žena koja je ugostila 'vatrene' oduševljena: Hrvatska mi je na popisu, sigurno ću vas posjetiti!

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u Episkopalnoj srednjoj školi u Alexandriji, a prije tog na službenoj konferenciji za novinare pojavili su se Kristijan Jakić, Igor Matanović i - Alyia Gaskins. Prva tamnoputa gradonačelnica u povijesti ovoga grada bila je prilično dobro raspoložena, sa svom svojom svitom u trening kamp "vatrenih" stigla je odjevena u prepoznatljive kockice i bez ikakvih problema stala je pred mikrofon 24sata.

- Hrvatska? Joj, moram biti iskrena, o vašoj zemlji sam znala vrlo malo prije Svjetskog prvenstva. Inače dolazim iz Pittsburgha, gdje je vjerojatno najveća hrvatska zajednica u SAD-u, a znala sam nešto o vašoj hrani, pa i kako Hrvatsku pronaći na karti svijeta. Vjerojatno samo to - sa smiješkom je rekla Gaskins pa dodala:

- Kad smo prvi put stupili u kontakt s ljudima iz Hrvatske, onda sam se stvarno potrudila, počela proučavati što više stvari o Hrvatskoj i 'vatrenima', Hrvatska me vrlo brzo impresionirala. I učinili smo sve što je u našoj moći kako bismo hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i svim Hrvatima u Alexandriji pružili što bolji i ugodniji smještaj u našem gradu.

Alexandria: Kristijan Jakić i Igor Matanović održali konferenciju za medije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hoćete li i posjetiti neke utakmice "vatrenih"?

- Još nisam sigurna u to, ali vjerujem da ću nekoliko puta posjetiti treninge, posjetit ću i hrvatsko veleposlanstvo u SAD-u, sudjelovati na još nekim kulturnim događajima u čast vaše zemlje. Svi smo vrlo ponosni što se Hrvatska priprema u našem gradu, vjerujem da možemo još bolje spojiti naš grad i vašu zemlju. I da ćemo stvoriti dugu i uspješnu suradnju. Ovo je više od nogometa. Sigurna sam kako niste mogli odabrati bolji grad u cijelom SAD-u za pripreme uoči Svjetskog prvenstva, u Alexandriji vas svi cijene, ovdje ćete uvijek osjećati iskrenu dobrodošlicu.

A kako su tekle pripreme za dolazak "vatrenih" u vaš grad?

- Na tome smo radili nekoliko mjeseci, sve su gradske službe bile ujedinjene na tom projektu. I priznajem, neke su stvari bile izazovne u toj pripremi. Prvenstveno nam je bilo bitno omogućiti vašoj reprezentaciji ugodan komfor, dobru hranu i lijepe lokacije za odmor. Nama je velika čast što je jedna ovakva reprezentacija stigla u Alexandriju.

Planirate li možda jednog dana doći u Hrvatsku?

- Svakako! Hrvatska je od sada svakako na mojoj listi planiranih putovanja, želim još bolje upoznati vašu zemlju. Oduševljena sam nekim slikama vaše zemlje koje sam vidjela na internetu, stvarno mi se Hrvatska strašno sviđa. Sigurno ću jednog dana s obitelji doći kod vas, a u SAD-u vam želim svu sreću. Go, 'vatreni' - završila je simpatična 37-godišnja gradonačelnica Alexandrije.

Hrvatska je tako dobila novu navijačicu, prvu Afroamerikanku na funkciji gradonačelnice Alexandrije. Gaskins je članica Demokratske stranke, a američki mediji predstavljaju je kao veliku borkinju za obitelj.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Gradonačelnica Alexandrije spremno je odgovarala na naša pitanja