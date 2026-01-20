Ženi se predsjednik HNS-a! Evo detalja velike svadbe u Zagrebu

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić (50), uskoro bi trebao stati na oltar. Naime, Story je prenio kako će prvi čovjek hrvatskog nogometa u ožujku ove godine reći sudbonosno da poduzetnici Niki Perenčević. Vjenčanje će se održati u zagrebačkom hotelu Westinu pred navodno više od 300 uzvanika iz sportskog, poslovnog i društvenog svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:26 Tomislav Svetina odstupio iz HNS-a | Video: Zdravko Barišić/24sata

Isti izvor dodaje kako su u punom pogonu pripreme za svadbu. Par se odlučio za elegantnu, ali i veliku svadbu koja bi u Zagrebu trebala okupiti brojne poznate face iz Hrvatske i inozemstva.

Predsjednik HNS-a i njegova buduća supruga rijetko su javno govorili o svojoj vezi, ali odlukom o vjenčanju daju do znanja kako su spremni za veliki iskorak. Par je javno potvrdio vezu zajedničkim pojavljivanjem na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade u zagrebačkoj Areni.

Zagreb: Predstavljena nova Žujina nogometna kampanja i preliminarni popis igrača za predstojeće Europsko prvenstvo u Njemačkoj | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Inače, iza Nike su dva braka, a iz prvoga ima troje djece, a iz drugog braka s Emilom Tedeschijem mlađim ima trogodišnjeg sina. Iza Kustića je završeni brak s Nensi Kustić.