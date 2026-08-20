Žestoki debakl bivšeg suparnika Dinama. I Sopićevi su nastradali

Švicarski predstavnik Thun loše se proveo u prvoj utakmici doigravanja za Europsku ligu. U prvom susretu Lech Poznan deklasirao je bivšeg protivnika Dinama s čak 7-0 i time praktički zajamčio svoje mjesto u drugorazrednom europskom natjecanju. Poljski prvak vodio je 5-0 već na poluvremenu.

Podsjetimo, Dinamo je odmjerio snage s Thunom u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka, a hrvatski prvak pošteno se namučio protiv Švicarskog. Prvi susret, u kojem su 'modri' gostovali, završio je 1-1, a Kovačevićeva momčad zatim je osigurala prolaz u Zagrebu nakon produžetaka pobjedom od 3-2.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dobro se nije proveo ni bivši trener Dinama, Željko Sopić, koji je sa svojim Kauno Žalgirisom izgubio 3-0 od Bešiktaša u doigravanju za Europsku ligu. Sopićeva momčad ispala je od Dinama u trećem kolu kvalifikacija za Ligu prvaka.