Obavijesti

Sport

Komentari 0
KVALIFIKACIJE ZA EUROPU

Žestoki debakl bivšeg suparnika Dinama. I Sopićevi su nastradali

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Žestoki debakl bivšeg suparnika Dinama. I Sopićevi su nastradali
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Thun je doživio potop od Lecha 7-0, a bivši Dinamov trener Sopić pao je s Kauno Žalgirisom protiv Bešiktaša 3-0

Admiral

Švicarski predstavnik Thun loše se proveo u prvoj utakmici doigravanja za Europsku ligu. U prvom susretu Lech Poznan deklasirao je bivšeg protivnika Dinama s čak 7-0 i time praktički zajamčio svoje mjesto u drugorazrednom europskom natjecanju. Poljski prvak vodio je 5-0 već na poluvremenu.

Podsjetimo, Dinamo je odmjerio snage s Thunom u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka, a hrvatski prvak pošteno se namučio protiv Švicarskog. Prvi susret, u kojem su 'modri' gostovali, završio je 1-1, a Kovačevićeva momčad zatim je osigurala prolaz u Zagrebu nakon produžetaka pobjedom od 3-2.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dobro se nije proveo ni bivši trener Dinama, Željko Sopić, koji je sa svojim Kauno Žalgirisom izgubio 3-0 od Bešiktaša u doigravanju za Europsku ligu. Sopićeva momčad ispala je od Dinama u trećem kolu kvalifikacija za Ligu prvaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Barcelona je predstavila novo pojačanje
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barcelona je predstavila novo pojačanje

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Riječka profesorica svjetska je prvakinja u bodibildingu! Ovo je njena preobrazba: Plakala sam
FOTO: KAKVA TRANSFORMACIJA

Riječka profesorica svjetska je prvakinja u bodibildingu! Ovo je njena preobrazba: Plakala sam

Dejanira Žuklić (38) iz Rijeke osvojila je dvije zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u bodibildingu, postavši apsolutna prvakinja! Emotivni trenutak za sportašicu koja niže uspjehe diljem svijeta
Ruski gimnastičari odbili fotku s hrvatskim prvakom Kovtunom, nisu mu htjeli ni pružiti ruku!?
VIDEO: RUŽNA SCENA

Ruski gimnastičari odbili fotku s hrvatskim prvakom Kovtunom, nisu mu htjeli ni pružiti ruku!?

Kovtun u Zagrebu uzeo europsko zlato za 0,001 i kao debitant oduševio Hrvatsku, a ruski rivali odbili rukovanje i zajedničko slikanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026