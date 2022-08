Zhangov trener bijesan nakon poraza od Hrgovića: Treba istražiti suce, pokrali su nas!

Dvanaest rundi je završilo, a suci su jednoglasno odlučili - pobjednik je Filip Hrgović. Nažalost, Zhangov tim, kao i publika nisu tako vidjeli meč i smatraju da je Kinez zakinut. Kažemo nažalost jer i dalje ne mogu prihvatiti da je Zhilei Zhang izgubio i da je Hrga obavezni izazivač po IBF-u.

- Ovo je bila laka borba za presuditi. Prema mojim izračunima i bodovanja, Zhang je pobijedio 115-112, ne znam što su suci gledali. Zhang je sedam rundi dobio, s tim da je prva za dodatni bod zbog brojanja - rekao je Shaun George, Zhangov trener.

Da pojasnimo, Hrgović je u prvoj rundi pao nakon što ga je Zhang udario, ali i sapleo nogama, a kako je rukavicama dodirnuo pod, sudac automatski počinje odbrojavati, što znači da je ta runda pripala Kinezu 10-8.

Na to je mislio George, a onda nastavio u istom tonu.

- Ove suce treba istražiti. Zhang i Hrgović su bili odlični, no poštenje treba biti na prvom mjestu. A u ovom slučaju nije, ova odluka je nepoštena. Zhilei je zaslužio pobjedu. On bi se trebao boriti za svjetsku titulu, a ne Hrgović.

No, ako mu može biti utjeha, Zhang je preko noći u Kini postao zvijezda. Gledanost meča bila je sjajna, a samo izjava nakon meča, objavljena na Twitter profilu, dosegla je preko tri milijuna gledanja. Prevedeno, sljedeću borbu Zhang bi mogao odraditi u Kini, prvi put u karijeri.

A vrlo izgledna opcija je i revanš s Hrgovićem, što bi Kinez sigurno objeručke prihvatio. Ako već smatra da je pokraden, u novom meču imao bi priliku pomrsiti račune hrvatskom boksaču. I još uz to, opet zaraditi solidan novac. Za meč protiv hrvatskog boksača dobio je 250 tisuća eura, popularnost mu je sada porasla, pogotovo među kineskim fanovima boksa, pa je moguće da ta cifra bude i veća.

- Ne znam hoće li se dogoditi revanš, ali nije bilo razgovora o tome, kao niti o ičemu drugom. Borba je bila prije samo jedan dan. No, ja bih to htio i volio. On je imao izvedbu života, nikad ga nitko nije vidio u takvom izdanju, a moja je bila daleko od izvedbe života i u takvom stanju sam ga pobijedio. Mislim da kad eliminiram par grešaka koje sam radio, mislim da u revanšu će biti lakši meč za mene - rekao je Hrga po dolasku u Hrvatsku.

