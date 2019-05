Zidane, imaš li srca? Baleu je uskratio oproštaj od navijača...

Zvižducima je Santiago Bernabeu ispratio igrače Real Madrida u zadnjoj domaćoj utakmici sezone. Izgubili su s 2-0 od Betisa gotovo bez ikakve borbe. Otužno su izgledali na terenu i otužno se oprostili od sezone pred svojim navijačima, s 18. porazom u sezoni, 11. prvenstvenim.

Unatoč lošoj igri i rezultatskom zaostatku, Zidane nije ni pomislio posegnuti za Garethom Baleom koji je utakmicu odgledao s klupe. Očekivalo se da bi nedjeljna utakmica mogla biti Baleova oproštajna pred navijačima, ali Zidane mu je uskratio pljesak s tribina i pjesmu navijača.

Beleov i Zidaneov odnos iz dana u dan kao da je sve gori, pa Velšanina vjerojatno nije ni iznenadila trenerova odluka. Kamere su ga ulovile u 80. minuti kako u razgovoru s Tonijem Kroosom 'umire' od smijeha. Dok njegova momčad na terenu gubi...

Gareth Bale laughing while the team is losing is very dumb and unprofessional. Look Zidane might have been unfair in not letting him say his farewell. But he and his Agent have been unprofessional. They must go back to Britain. Tsek pic.twitter.com/xij57mPlA4 — #BIKOLIVES ✊🏾✋🏾 (@azuk1le) 19. svibnja 2019.

>>>>>>VIDEO POGLEDAJTE OVDJE<<<<<<

Zidane je kao zamjene na toj utakmici uveo Isca, Asensija i Lucasa Vazqueza, ali za Balea nije bilo mjesta. Ne bi ga bilo ni da je mogao četvrti put mijenjati, jasno je to poručio nakon utakmice.

- Nećemo zaboraviti što je napravio za ovaj klub, ali važna nam je sadašnjost i ono što nas čeka u budućnosti. Drugi igrači su mi ispred njega, da sam imao i četvrtu zamjenu, ne bih ga uveo - rekao je Zidane koji, jasno je, ne želi Balea više u klubu.

Bale nije uvijek ispunjavao ono što se njega očekivalo. Stigao je kao najskuplje pojačanje u povijesti kluba, ali je imao jako puno problema s ozljedama, mučio se. No ne treba zaboraviti da je u klubu proveo šest sezona, osvojio četiri Lige prvaka, a s Cristianom Ronaldom i Karimom Benzemom tvorio svojevremeno najopasniji napadački trojac na svijetu.

Šteta je što takav igrač nije dobio priliku za dostojanstven oproštaj od Santiago Bernabeua i navijača.

Before Gareth Bale arrived at Real Madrid, they hadn't won the Champions League for 12 years.



In his six years at the club, he's helped them to 4 European titles, single handedly winning them the final in 2018.



Now he's not even being given a send off.



Real Madrid are a joke. pic.twitter.com/71zuvR0Fxa — The Canton Corner (@TheCantonCorner) 19. svibnja 2019.

Gareth Bale is an unused substitute as Real Madrid lose their final league game of the season 0-2 against Real Betis pic.twitter.com/jqLcmyuhRl — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) 19. svibnja 2019.