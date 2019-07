Zidane od bijesa nakon presice nije ni htio posjetiti svlačionicu

Premda nova nogometna sezona tek treba početi, u Realu se već crvene. U pripremnoj utakmici u New Yerseyju Atletico Madrid ponizio je svoje gradske rivale zabivši im sedam golova, a Kraljevski je klub s dva gola kod rezultata 1-7 malo popravio stvari koliko su se dale.

- Nemojte misliti da igrači nisu svjesni onoga što se dogodilo, razočarani su, ali u njih imam povjerenje i znam da me neće iznevjeriti. Što se dogodilo, dogodilo se, nema potrebe gledati unatrag. Ovo je samo predsezonska utakmica i moramo ostati smireni - miran je, također, pokušao ostati Zinedine Zidane.

- Odigrali smo loše, pogotovo na početku utakmice. Oni su bili bolji u svakom aspektu igre i to je to. Mi ćemo biti motivirani kad sezone počne. Ne sumnjam u to.

To je Zidane govorio na medijskoj konferenciji, ali nakon koje od gorčine nije ni htio otići u svlačionicu sa svojim igračima, prenio je španjolski AS, već se uputio odmah do klupskog autobusa.

Možda dodatno isfrustriran i zbog činjenice da su se ozlijedili Luka Modrić i Luka Jović. Tek je sredina ljeta, a u Realu već drame.