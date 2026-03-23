Zidane sve dogovorio: Evo kad bi trebao preuzeti Francusku
Čekanju je došao kraj. Godine spekulacija, odbijenih ponuda i strpljivog vrebanja prilike konačno su se isplatile za Zinedinea Zidanea (53). Prema informacijama koje je u ponedjeljak objavio ESPN, legendarni francuski nogometaš postigao je usmeni dogovor s Francuskim nogometnim savezom (FFF) te će nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine preuzeti klupu "tricolora" od Didiera Deschampsa.
Ova vijest, iako se dugo očekivala, predstavlja krunu višegodišnje želje samog Zidanea, ali i francuske nogometne javnosti. Odlazak Deschampsa nakon 14 godina na čelu reprezentacije smatrao se gotovom stvari, a Zidane je od samog početka bio jedini pravi i željeni kandidat za njegovog nasljednika. Čini se da je sada preostalo samo riješiti posljednje detalje prije službene objave.
Zinedine Zidane je bez trenerskog angažmana još od svog drugog odlaska s klupe Real Madrida 2021. godine. U međuvremenu, njegovo se ime povezivalo s brojnim europskim velikanima.
Godinama su ga mediji selili na klupu Manchester Uniteda, posebno u razdobljima krize na Old Traffordu, no ti transferi nikada nisu bili blizu realizacije. Izvori bliski Zidaneu tvrdili su da ga engleski nogomet ne privlači, dijelom i zbog jezične barijere, ali ključni razlog uvijek je bio isti: čekao je isključivo poziv iz domovine.
Odbijao je, kako navode mediji, i ponude Juventusa te unosne ugovore drugih reprezentacija, uključujući SAD i Brazil, jer mu je prioritet bio samo jedan, postati francuski izbornik. Sa svoje 53 godine, strpljivo je čekao da njegov suigrač iz zlatne generacije 1998., Didier Deschamps, završi svoju misiju.
To se čekanje sada isplatilo, a "Zizou" će službeno biti imenovan nakon što Francuska okonča svoj nastup na Mundijalu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Prije potpisivanja ugovora, preostalo je još dogovoriti detalje vezane uz njegov stručni stožer i koliko će ljudi moći dovesti sa sobom.
Kraj jedne velike ere
Didier Deschamps preuzeo je "tricolore" davne 2012. godine i vodio ih do velikih visina. Vrhunac njegove ere dogodio se 2018. u Rusiji, kada je Francusku odveo do naslova svjetskog prvaka, a četiri godine kasnije u Katru igrao je u finalu. Osvojio je i Ligu nacija 2021. godine. Deschamps je još u siječnju 2025. potvrdio da će mu Svjetsko prvenstvo 2026. biti posljednje natjecanje na klupi reprezentacije.
