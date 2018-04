Zidaneova reakcija sve govori: Ronaldov gol? Ma moj je bolji

Madridski Real promarširao je poput kaznene ekspedicije kroz Torino i s visokih 3-0 slavio u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka. Uzvrat je tako postao samo formalnost.

- Nije lako postići tri gola Juventusu. Imali su i oni svoje trenutke, stvarali nam neprilike, ali izdržali smo. Možda je to malo previše, ali odigrali smo da dobijemo na ovakav način. Sretni smo jer 3-0 kod Juventusa će se dogoditi samo nekoliko puta - naglasio je nakon utakmice Realov trener Zinedine Zidane.

- Sretan sam našom partijom i igrom cijele momčadi jer potreban je rad i trud cijelog sastava da ostvariš ovakav rezultat - smatra Zizou koji je "uhvaćen" kako slavi Cristianov gol škaricama.

