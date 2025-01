Zimske želje su Pršir i Valinčić, Cvijanović blizu novog ugovora

Sutra s pripremama za proljetni dio sezone počinje i Osijek. Federico Coppitelli okupit će svoju momčad na Opus Areni i početi pohod na četvrtu poziciju, koja Osječanima i sljedeće sezone jamči izlazak na europsku scenu. Igrački kadar jedinog slavonskog prvoligaša nije doživio velike promjene, a dvije velike želje Osječana su Jurica Pršir (24) i Moris Valinčić (22).

Pršir je dokazano prvoligaško ime, daleko najbolji igrač i kapetan Gorice. Riječ je o veznjaku sa 127 prvoligaških nastupa, prema mnogima i ponajboljoj "šestici" lige. Pršir je odavno prerastao Goricu, već dvije godine spremno čeka inozemni angažman, ali i dalje je u Turopolju. Tržišna vrijednost iznosi mu dva milijuna eura.

Valinčić se trenutačno, kao igrač Istre 1961, nalazi na treninzima s Alavesom. Donedavni U-21 reprezentativac igra desnog beka, fizički je prilično moćan igrač, a Osijeka ga je želio još ljetos. No tad ga je na Opus Arenu "vabio" Jose Boto, a sad to čine čelnici kluba. I to je zanimljiva priča u Osijeku, prilično je izvjesno kako klupski čelnici nisu u potrazi za novim sportskim direktorom nego će se sportskom politikom baviti Ferenc Sakalj i Vlado Čohar, predsjednik i član uprave.

Gorica i Rudeš sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Osječka se struka mora baviti i budućnošću. U posljednjih šest mjeseci ugovora ušli su Malenica, Jugović, Tuia, Hernani, Dantas, Pušić, ali i neki mladi igrači, poput Cvijanovića. I tu Sakalj i Čohar moraju biti pametni, kvalitetno odvagnuti u koga vjeruju, koga žele zadržati u Osijeku i sljedeće sezone.

- Pričamo s klubom oko nastavka suradnje, želja i igrača i kluba je ostanak u Osijeku. Vjerujem da ćemo brzo i službeno to potpisati - rekao je za 24sata Matej Škegro, agent Ivana Cvijanovića.

Coppitelli će 7. siječnja svoju momčad povesti u istarski Novigrad, gdje će njegova momčad snage odmjeriti s Opatijom (9. siječnja), Domžalama (14. siječnja) i Celjem (18. siječnja).