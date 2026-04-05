Zinedine Zidane postaje novi izbornik Francuske? Navodno je sve već dogovoreno. Evo i kada

Nakon četiri godine pauze i brojnih nagađanja, poznata je trenerska budućnost Zinedinea Zidanea. Legendarni francuski nogometaš i trostruki osvajač Lige prvaka kao trener, vraća se trenerskom poslu. Prema francuskim medijima, Zidane je postigao usmeni dogovor s Francuskim nogometnim savezom i preuzet će klupu reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine. Time će se ostvariti njegova ranije iskazana ambicija da vodi nacionalnu vrstu, zbog koje je odbio brojne ponude svjetskih klubova.

Službena potvrda očekuje se nakon završetka nadolazećeg Svjetskog prvenstva kako se ne bi remetila koncentracija sadašnje momčadi, no informacija je već poznata u nogometnim krugovima.

Zidane je bez trenerskog angažmana od svog drugog odlaska s klupe Real Madrida u svibnju 2021. godine. U tom je razdoblju smatran jednim od najtraženijih slobodnih trenera, no bio je usredotočen na priliku da preuzme francusku reprezentaciju. Odbio je ponude klubova poput Manchester Uniteda, PSG-a, Juventusa i Chelseaja, ali i Al-Hilala koji mu je nudio ugovor koji bi ga učinio najplaćenijim trenerom u povijesti.

Sadašnji izbornik Didier Deschamps je na čelu 'trikolora' od 2012. godine i vodio je reprezentaciju do naslova svjetskog prvaka 2018. u Rusiji, finala Svjetskog prvenstva 2022. u Katru te naslova u Ligi nacija 2021. godine. Njegov ugovor istječe nakon turnira 2026. godine, čime završava njegov dugogodišnji i uspješni mandat.

*uz korištenje AI-ja