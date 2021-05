Hrvatski Dragovoljac se nakon sedam godina vratio u Prvu HNL, a vjerujemo kako bi najsretniji bio jedan čovjek koji više nije s nama. Legendarni Stjepan Spajić Rođo, koji je sigurno gore s neba promatrao sve i pustio suzu od sreće za svoj Dragovoljac.

Hrvatski Dragovoljac pobijedio je Dubravu u 33. kolu Druge HNL i tako kolo prije kraja osigurao povratak u elitno društvo hrvatskog nogometa. Jako puno toga se promijenilo od odlaska velikog Rođe. U klubu više ne igraju samo Hrvati, što je bila glavna odlika Hrvatskog Dragovoljca u njegovo vrijeme, ali Spajićev san i dalje živi. Unatoč teškim situacijama s kojima se klub borio u posljednjih nekoliko godina.

Prije nešto manje od dvije godine, HD je bio u teškoj situaciji, bio je u ponoru, pred kolapsom. Nekada kultni klub je bio pred gašenjem, prijetilo mu je ispadanje u treću ligu, no tada je došao predsjednik Marinko Perić.

Dane i noći provodio je u klupskim prostorijama kako bi vratio posrnulog velikana na stare staze slave. I dvije godine nakon je uspio. Na ponos Rođe koji sigurno sve gleda s neba.

- Kako ne bih bio sretan, nepune dvije godine od raspada kluba došli smo do prvaka druge lige i postali prvoligaši! Kako smo uspjeli? Treba znati, treba voljeti, treba nešto jako željeti. To je bio recept. U onome što voliš, moraš uspjeti. Što sam god u životu radio, u to sam vjerovao! Uspio sam s svojim prijateljima koji su mi pomogli. Joj, eto, opet mi oči suze... Vraćamo se u stara vremena Stjepana Spajića Rođe. Tamo gdje je on stao, mi smo nastavili, a tako ćemo i dalje nastaviti. Od tada do danas je bio vakuum - kazao je Perić.

U najslavnijim danima ovoga kluba igrali su igrači poput Borisa Živkovića, Igora Muse, Predraga Jurića, Nikice Miletića, trener je bio Baka Slišković, no većih imena više nema. Klub je morao krenuti ispočetka nakon što je bio pred bankrotom, no i dalje su tu imena koja bi se itekako mogla pokazati u Prvoj HNL. Jedan od njih je Ganac Seth Amoateng (21), tu je i Patrice Zoungrana iz Burkine Faso, Valentino Majstorović, Karlo Perić, bivši igrač Dinama i Hajduka Luka Pasariček, od stranaca su tu još Ernst-Leon Habib iz Rusije, Raul Florucz iz Austrije, a donedavno je član kluba bio i Carlos Olmo, brat Danija Olma.

Klub je osnovan 1975. godine pod imenom NK Trnsko 75, nosili su i ime Novi Zagreb, no 1994. godine započela je klupska renesansa po dolasku legendarnog Stjepana Spajića, koji je sinonim za ovaj klub. Mnogi članovi i prijatelji kluba, uključujući i njega, su sudjelovali u ratu pa je u njihovu čast klub preimenovao u Hrvatski Dragovoljac.

Hrvatski Dragovoljac rapidno je rastao s njim uz njegovu popularnu izjavu 'meni se žuri rođo'. U njegovo vrijeme Hrvatski Dragovoljac igrao je i u Europi, jednom je bio na trećem mjestu u Prvoj HNL, jednom na četvrtom i dvaput na petom. Tresli su se tada mnogi hrvatski klubovi kada bi HD dolazio u goste, no prije samo dvije godine klub je bio pred kolapsom. Kod njega je veliki Robert Prosinečki igrao za 'gablec' i za vrijeme njegove vladavine u klubu iz Sigeta svaka prepreka bila je premostiva. U prostorijama kluba provodio je i radne i neradne dane, a baš tamo je i preminuo u 54. godini od zatajenja srca 21. kolovoza 2003. godine.

Umirovljen je s činom brigadira 1998. godine. Kažu kako su mu život skratili doktori onaj dan kad su mu rekli da ne smije jesti previše kulena zbog bolesti bubrega.

Bio je jedan od rijetkih Hrvata koji se vlastitim automobilom s hrvatskim registracijskim oznakama 1997. uputio u Beograd, na utakmicu između Partizana i Croatije (današnjeg Dinama).

Na pitanje novinara kako se osjećao kad je cijeli stadion vikao 'Ustaše, Ustaše!', odgovorio je: 'Odlično, cijeli stadion je navijao za nas!'

Njegove izjave nasmijavale su šire mase, popularni Spajki sudjelovao je i u Domovinskom ratu u kojem je odlikovan Redom Nikole Šubića Zrinskog.

Nije nikog štedio, uvijek je imao britko mišljenje i njegova karizma ne blijedi niti nakon toliko vremena baš zbog ovakvih izjava.

Najbolje Rođine izjave:

1. Od malih sam nogu navijao za Dinamo. Išao sam i pješice na gostovanja.

2. Na utakmicu s Partizanom u Beogradu išao sam sa zagrebačkim tablicama. Meni ne skidaju tablice na granici. Čekala me policija i do Beograda su me pratila dvoja policijska kola s upaljenim rotacijskim svjetlima. A na stadionu su me vozili u Mercedesu, dok su se ostala naša gospoda gurala u autobus. Oni preko dobro znaju tko sam ja.

3. Sagradit ću stadion na vodi, koji će se pomicati. Ne znam samo gdje i sa čijim novcem. Po ljeti će nas voda lijepo hladiti. Ali nemoj to pisati, netko će mi ukrasti ideju.

4. Možemo mi igrati i u Županji ako treba. Koliko nas tjeraju, doći ćemo i do Srbije. Postat ćemo Srbi. Nemam pojma o ničemu. Otupavio sam. Osnovat ću novi klub i nazvati ga NK Tupavko.

5. Najbolje bi bilo da izvlačimo kuglice kako bismo saznali tko je osvojio od drugog do 12. mjesta. Zna se tko treba biti prvi.

6. Što se jede kod vas, gospodine Spajiću? Kobasice. Sada si me, rođo, zaje*o, jer mi se zbog ovog našeg razgovora sve ohladilo. Što je specijalitet vašeg lokala? Grah! Koliko on košta? Čitava porcija s kobasicama, zapada 15 kuna! To je super! E, a kruh džabe dobiješ, rođo. Ovi gladni mi pola štruce pojedu. A neka jedu ljudi.

7. Vasilj i Bazina su škartirani, jer su Hercegovci! I Ardiles mrzi Hercegovce!

8. Što može Hrvatski Dragovoljac? Ništa! Mogu “lajati” kad me uhvatite na krivoj nozi i nadrljati.

9. Rekli ste da Dragovoljac neće biti više etnički čist? Da ne štetimo međunarodnu ugledu Hrvatske, kupit ćemo dva “cvjetića”. Dva “liljana”. Jer nedavno je neki ambasador rekao da smo mi fašistički klub.

10. Neki me zovu “lajavcem”? Tko to kaže? Što sam to izlaj’o, pa nisam ja pas. Psi laju, a karavane prolaze. To kod njih tako ide.

11. Ne mogu više, rođo. Puknuo sam. Pogledaj mi glavu… Ma, vidjet ćete kad jednog dana u klub stigne pravo pojačanje. Na primjer Nijemac. Kad ja dovedem Švabu.

12. U mom klubu neće igrati ni Srbi ni p*deri, a crnci mogu jedino ako su katolici.

13. Kad izađem iz uprave Dragovoljca osnovat ću novi klub a zvat će se U-Dragovoljac. Pa šta onda? Koliko ja znam slovo je u abecedi.

14. Znam di je Ante Gotovina ali neću reći i želim mu sreću u bijegu. Nikada se rođo moj on neće predati! Pi**a tko izda!

15. A tko zna? Možda i nisu svi Hrvati u Dragovoljcu. Trebao bi izvršiti pregled dok se budu tuširali.

16. Navijam za Hrvatski Dragovoljac, a prvu ligu ne poštujem jer smo izbačeni. To je prva ljiga, a ne prva liga!

17. Ceca Ražnatović je naizgled dobra, maznuo bi je iz osvete, Arkan bi se u grobu okrenuo.