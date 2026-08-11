ŽIVOTE, ROBIJO Haaland ni na jahti nema mira. Evo i zašto...

Ni na odmoru Erling Haaland nema mira. Nakon što je s Norveškom stigao do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, njegova globalna popularnost je porasla. Naime, napadač Manchester Cityja nakon Mundijala bio je na vjenčanju suigrača Gianluigija Donnarumme pa potom otišao na odmor na Siciliji. I na odmoru su ga navijači pronašli.

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Odmarao je na luksuznoj jahti kada mu se približio brod pun ljudi koji su ga željeli vidjeti i fotografirati. Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se brod prepun ljudi kako prolazi pokraj njegove jahte, dok navijači mašu i fotografiraju norveškog napadača. Haaland im je uzvratio pozdrav, ali nije skrivao iznenađenje cijelom situacijom.

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- Organiziraju turističke ture. Dođu i provozaju se pokraj mjesta gdje Haaland boravi - priča norveški napadač.

Uskoro bi se trebao vratiti obvezama u Manchester Cityju, koji će u nedjelju igrati Community Shield protiv Arsenala. Bit će to ujedno i njegov prvi nastup otkako je Enzo Maresca naslijedio Pepa Guardiolu na klupi Cityja.