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ŽIVOTE, ROBIJO Haaland ni na jahti nema mira. Evo i zašto...

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 4 min
ŽIVOTE, ROBIJO Haaland ni na jahti nema mira. Evo i zašto...
Foto: Youtrube
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Norveški napadač bi se uskoro trebao vratiti obvezama u Manchester Cityju, koji će u nedjelju igrati Community Shield protiv Arsenala

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Ni na odmoru Erling Haaland nema mira. Nakon što je s Norveškom stigao do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, njegova globalna popularnost je porasla. Naime, napadač Manchester Cityja nakon Mundijala bio je na vjenčanju suigrača Gianluigija Donnarumme pa potom otišao na odmor na Siciliji. I na odmoru su ga navijači pronašli.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Manchester City goalkeeper and Italy captain Gianluigi Donnarumma marries Alessia Elefante in Locorotondo Locorotondo (Bari), Italy. 24 July 2026. Erling Haaland arrives at the wedding ceremony of Italy and Manchester City goalkeeper Gianluigi Donnarumma and Alessia Elefante at the Church of San Giorgio Martire in Locorotondo, southern Italy. Photo by Mattia Locorotondo (Bari), Italy. 24 July 2026. Erling Haaland arrives at the wedding ceremony of Italy and Manchester City goalkeeper Gianluigi Donnarumma and Alessia Elefante at the Church of San Giorgio Martire in Locorotondo, southern Italy. Photo by Mattia
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Foto: Alessandro Garofalo

Odmarao je na luksuznoj jahti kada mu se približio brod pun ljudi koji su ga željeli vidjeti i fotografirati. Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se brod prepun ljudi kako prolazi pokraj njegove jahte, dok navijači mašu i fotografiraju norveškog napadača. Haaland im je uzvratio pozdrav, ali nije skrivao iznenađenje cijelom situacijom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Organiziraju turističke ture. Dođu i provozaju se pokraj mjesta gdje Haaland boravi - priča norveški napadač. 

Uskoro bi se trebao vratiti obvezama u Manchester Cityju, koji će u nedjelju igrati Community Shield protiv Arsenala. Bit će to ujedno i njegov prvi nastup otkako je Enzo Maresca naslijedio Pepa Guardiolu na klupi Cityja.

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