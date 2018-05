Životna priča Gabriela Jesusa: Farbao je ulice da zaradi novac

Brazilski napadač, Gabriel Jesus, trenutno u Manchester Cityju zarađuje ogromne novce, ali nikada neće zaboraviti svoje korijene i ljude koji su mu pomagali tijekom cijelog života.

Jardim Peri - poznati kvart u Brazilu, u blizi Sao Paula, a ujedno i kvart u kojem je odrastao Gabriel Jesus. Iako su uvjeti života u Jardim Periju bili izrazito teški, upravo je to pomoglo Gabrielu da postane jak i izdrži sve što ga snađe u životu. Osim toga, to je mjesto gdje se Gabriel prvi puta "zaljubio" u najvažniju sporednu stvar na svijetu - nogomet.

Napadač Manchester Cityja u svom životu ima jednog junaka, a to je njegova mama, Vera Lucia. Vera je imala četvero djece za koje je bila i otac i majka.

Svega par dana prije rođenja četvrtog sina, najmlađeg Gabriela, Veru je napustio suprug, bez traga i glasa te je ona ostavljena da sama brine za četvero djece.

Vera je svaki dan "padala s nogu" od umora, ali se svejedno nije predavala i pokušavala je svojoj djeci pružiti svu ljubav koju ima u sebi. Najviše se brinula za malenog Gabriela jer je bio još mlad i nije htjela da se uplete u loše društvo. Čak mu je i njušila dah svakog dana kako bi se uvjerila da on nije pio alkohol.

- Najvažnije od svega, Gabriel je bio dobro odgajan kod kuće, a onda još i u društvu. Svi njegovi prijatelji su bili mirni i povučeni, baš kao i on. Ovdje možete "poludjeti" jedino ako to želite, a ako to ne želite, onda se nećete upletati u nešto loše. Gabriel je stalno bio udaljen od kriminala i nasilja - kratko je ispričala Gabrielova majka o njemu.

Jedini problem koji je maleni dječak imao je bio taj što je svaki dan igrao nogomet u dvorištu i često je znao razbiti loptom prozor ili vrata susjedove kuće.

Ismael de Oliveira je Gabrielov prvi susjed, i njegova kuća je najviše bila na udaru. No, on nije nikada imao problema s Jesusom i njegovim prijateljima, a najviše ih je cijenio zbog iskrenosti.

- Svaki dan su igrali nogomet ispred mojih vrata, ali kada bi napravili nešto loše, odmah bi došli do mene i rekli da im je žao. Nikad nisu rekli da oni nisu to napravili i zato sam ih najviše volio - rekao je Oliveira.

Gabriel Jesus je svoje nogometne korake počeo u lokalnom klubu, Uniao do Peri, a onda se provlačio po brojnim amaterskim klubovima, sve dok nije započeo profesionalnu karijeru u Palmeirasu.

Foto: Twitter

Unatoč činjenici da je veliki navijač Corinthiansa, Gabriel je odlučio zaigrati za Palmeiras, a to je iznenadilo sve njegove prijatelje, koji govore kako Gabriel nikad nije propustio pogledati niti jednu utakmicu Corinthiansa.

Gabriel Jesus je bio standardan gost lokalnog kafića, Gi Bar u kojem je pratio sve utakmice voljenog kluba.

- On je bio vrlo sramežljiv. Ja sam se često šalila s njim kako će mi on biti dečko, ali je on bio previše sramežljiv da mi uopće odgovori. Njegovi jedini interesi u toj fazi života su bili igranje nogometa i jedenje slatkiša. I dan danas, svaki put kad se vrati u svoj kvart, dolazi kod mene kako bi pojeo čokoladicu ili bilo koji drugi slatkiš. Ostala sam iznenađena jer sam mislila da to više ne smije raditi, a kad sam ga pitala kako to da još uvijek smije jesti toliko slatkiša, on mi je odgovorio da kod kuće smije raditi što želi, ali kada dođe u Manchester onda se mora pridržavati pravila - ispričala je vlasnica tog kafića, Giselle Xavier.

Već smo spomenuli da je Gabriel Jesus svoju profesionalnu karijeru započeo u Palmeirasu, a njegove sjajne igre u dresu brazilskog kluba primijetio je Pep Guardiola i odlučio ga dovesti u Manchester City.

Iako on u Cityju zarađuje velike novce i ima status važne osobe, Gabriela to nije promijenilo. On se još uvijek rado vraća u svoj rodni Sao Paulo kako bi se družio sa svojim starim prijateljima.

No, prije nego što je došao u City, Gabriel je odrastao u siromaštvu. On je živio u jednoj maloj kućici zajedno s preostala četiri člana svoje obitelji.

Osim toga, Gabriel je farbao ulice Brazila kako bi zaradio za život, a sada, četiri godine kasnije, je u istoj toj ulici dobio svoj liki preko cijelog zida jedne velike zgrade.