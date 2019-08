Životna priča najvećih ikada: Veslati su počeli skroz slučajno

Čudesna braća Sinković pokorila su svijet i obranila svjetsko zlato u dvojcu bez kormilara na Svjetskom prvenstvu u austrijskom Linz-Ottensheimu! Opet su najbolji, opet im nitko nije ravan!

Hrvatska ima najplodniji veslački par u povijesti, a 15-ak godina ranije krenuli su putevima najboljih - sasvim slučajno.

- Moja dva brata uvijek kažu da sam ih ja povukao u veslanje, ali ja uopće nisam htio da idemo na taj sport. Mama je umjesto kajak-kanu kluba greškom nazvala veslački, pa sam krenuo na veslanje, a onda su mi se kasnije pridružili Valent i Martin i, evo, postali legendarni veslači. A tko zna što bi bilo da je mama okrenula pravi broj - rekao nam je treći brat Sinković, Matija (30).

Foto: Instagram

Valentu i Martinu bilo je zapravo svejedno o kojem se sportu radi, oni su krenuli za svojim starijim bratom.

- Valent i ja smo mu jako zahvalni, on nas je u veslanje povukao kao špagom, no dok smo mi nastavili on je odustao - rekao je Martin.

Svako malo neki lom

- Nije mu se dalo, nije se snašao - dodao je Valent.

Matija je poput većine klinaca u pubertetu pronašao drugu zabavu - izlasci.

- Trenirao sam veslanje od 12. do 15. godine, ali nisam bio na njihovoj razini. Ma njih dvojica su od početka pokazivali da bi mogli biti odlični veslači, ja sam bio prosjek. A kad sam navršio 15-16 godina više su me privlačili izlasci i djevojke. Njih uostalom u veslanju ionako nisam mogao pratiti - istaknuo je Matija.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Valent, britki lijevi bek

Prije odlaska na prvi veslački trening Martin i Valent su najprije trenirali gimanstiku pa vaterpolo i nogomet.

- Kad sam išao na gimnastiku imao sam tri godine i malo toga se sjećam. Vaterpolo sam, pak, trenirao u Mladosti. Bio sam najmlađi pa se nisam nikako uspio probiti. Najčešće sam nosio torbe drugima. Bio sam dobar plivač, vaterpolo sam trenirao dvije godine - istaknuo je Martin, dok je stariji brat Valent krenuo s nogometom.

- Pet ili šest godina sam trenirao nogomet. Prvo u Zagrebu, pa u Dragovoljcu i Lokomotivi. Igrao sam na poziciji lijevog beka. U Lokomotivi sam bio standardan, ali nisam bio neka klasa. Kad sam ozlijedio kvadriceps otac mi je savjetovao da se pridružim braći na veslanju. Bilo mi je žao otići, no otac je shvatio kakvi odnosi vladaju u nogometu - rekao je Valent.

Osvojili su sve, ali nisu zaradili bogatstvo. Da danas završe karijeru morali bi tražiti posao.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Da, morali bi raditi, novca u veslanju je malo. Na natjecanjima nema nikakvih financijskih nagrada, no od države za medalje na najvećim natjecanjima dobijemo novac - kaže Martin.

- Trenutačno dobro živimo za hrvatske uvjete. Ne moram razmišljati mogu li na pizzu, ili kupiti si novu košulju... Mogu malo uštedjeti od veslanja, ali ne dovoljno da bih mogao sjediti ispred kauča nakon završetka karijere - dodao je Valent.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Obojica su vjenčani, za supruge Manuelu (Martin) i Antonelu (Valent), a ističu kako im je najdraži trenutak u karijeri osvajanje zlata na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru. Svjetko zlato je svjetsko zlato, ali kao i većina sportaša Sinkovići znaju da je olimpijska medalja ipak stvar prestiža i san svakog olimpijca.