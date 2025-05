Životna priča Tonija Fruka: Bio je golman, trebao je otići u Dinamo, a sad mu oteo titulu

Rijeka je izdržala. U najuzbudljivijoj HNL završnici od 1996. Nevera s Kvarnera je uzela drugu titulu u klupskoj povijesti. Iako je Mišković prodao bitne klupske karike kao što su Marco Pašalić ili Ivan Smolčić, Rijeka je s manjim proračunom iznenadila sve i prva prošla kroz cilj. Jedan od junaka ove riječke priče je definitivno i Toni Fruk. Jedan u moru plejade igrača koji su okolnim putem stigli do Rujevice i tamo bljesnuli u punom sjaju. Fruk otkada je stigao vuče Rijeku, a ove sezone je s 11 pogodaka i isto toliko asistencija igrao bitnu ulogu u ponavljanju podviga iz 2017. godine.

Pokretanje videa... 01:01 Slavlje u Rijeci: Navijači na terenu | Video: Josip Tolić/24sata

Slavonac iz Lila pored Našica rođen je 9. ožujka 2001. Zanimljivo, karijeru je započeo ni više ni manje nego kao golman.

- Počeo sam kao golman, iako sam bio jako nizak. U mojoj obitelji svi su dinamovci, a u to vrijeme za "modre" je branio Filip Lončarić. On je bio moj uzor, zbog njega sam počeo braniti. Jednom prilikom Dinamo je došao u Našice za, mislim, 95. rođendan kluba. Pitao sam nakon utakmice Lončarića za dres, a on je rekao da su im iz kluba rekli da ne smiju davati dresove - otkrio je svojedobno Fruk za 24sata i dodao zašto je prestao biti golman.

- Sljedeći dan došao sam na trening, a svi moji suigrači imali su dresove Dinamovih igrača. Osim mene. Razočarao sam se u Lončarića i golmansku poziciju i postao igrač, ha, ha. Imao sam tad sedam-osam godina - otkrila je zvijezda riječkih bijelih. Fruk se rano otisnuo u inozemstvo. Nakon epizode u akademiji Krpan&Babić otišao je u belgijski Mouscron. Nakon toga je stigao u Fiorentinu u kojoj je svlačionicu dijelio s Milanom Badeljom i Dušanom Vlahovićem. Priznao je da se dugo mučio s ozljedom za koju su brojni oko njega smatrali da je fantomska i da je razmišljao o odustajanju od nogometa.

Rijeka: Rijeka i Slaven Belupo sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Mučio me zglob. Napravio sam u godinu dana pet-šest magnetskih rezonanci, ali rekli su mi da nije ništa, da se sve može riješiti vježbama. Igrao sam i trenirao, ali bol nije prestajala. Neki su govorili da je i stvar psihe, da umišljam. Bio sam na rubu da odustanem od nogometa. Nakon godinu dana kalvarije otišao sam na pregled kod dr. Bojanića u Zagreb. Dijagnosticirao mi je puknuće kosti od 7 mm - rekao je Fruk koji je u doba covida Firencu zamijenio zagrebačkom Dubravom.

Rijeka: Toni Fruk zabija drugi gol za Rijeku u susretu sa Slaven Belupo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon avanture u Dubravi, Viole su ga poslale na posudbu u Goricu koju je spasio ekstravagantni Željko Sopić. Nakon dobrih igara u Gorici bilo je govorkanja o interesu Dinama, ali sve se zakompliciralo između uprava u Firenci i Zagrebu, pa je Našičanin završio na Rujevici, gdje ga je priželjkivao Sergej Jakirović.

Rijeka: Toni Fruk zabija drugi gol za Rijeku u susretu sa Slaven Belupo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mišković je još jednom pokazao istančan njuh za biznis i sjajnog Slavonca doveo iz Fiorentine besplatno, a Fruk mu se brzo odužio. U dvije sezone u Rijeci je odigrao 66 utakmica, postigao 14 pogodaka i 25 puta asistirao.