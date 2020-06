Me\u0111utim, u Cavsima se nije ba\u0161 naigrao. U tri sezone je odigrao 113 utakmica, prosje\u010dno provodio na parketu 13 minuta i zabijao \u0161est poena po susretu uz 3,9 skoka. I kod Luea i kod Bickerstaffa bi dokazao klasu kada god bi dobio ne\u0161to vi\u0161e minuta, ali imao je stra\u0161nu konkurenciju u vidu Kevina Lovea, Tristana Thompsona, Channinga Fryea, Larryja Nancea pa onda i Andrea Drummonda koji je do\u0161ao na po\u010detku ove godine.

Karijera u Clevelandu bila je pro\u017eeta i ozljedama. Aktualnu sezonu zapo\u010deo je tek krajem studenog kada je predsezonu i po\u010detak sezone propustio zbog ozljede stopala, a po\u010detkom ove godine imao je i probleme s ravnote\u017eom nakon \u0161to je dobio jedan udarac u glavu zbog \u010dega je imao problema s hodanjem. To je rezultiralo sa samo 22 odigrane utakmice ove sezone, a to su mu bile i posljednje u dresu Clevelanda.\u00a0

Najefikasniju utakmicu imao je u 19. sije\u010dnja\u00a02019. godine kada je zabio 23 ko\u0161a Denveru, a nekoliko dana poslije skupio je 14 skokova protiv Chicaga.\u00a0

Jako puno se o\u010dekivalo od njega, ali na\u017ealost, spletom nesretnih okolnosti, \u0161to ozljeda, \u0161to manjkom minuta\u017ee, nije uspio pokazati \u0161to mo\u017ee. Na svu sre\u0107u, tek su mu 23 godine, a u Real Madridu \u0107e imati novu priliku za dokazivanje.

To \u0107e mu biti peti\u00a0klub u karijeri nakon Cibone, Daru\u0161afake, Bostona i Clevelanda.

Žižićeva prilika za novi početak: Na korak je od Real Madrida!

