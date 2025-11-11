Zinedine Zidane legendarni je nogometaš koji je nakon uspješne igračke karijere imao odličan učinak na klupi Real Madrida. Neminovan je njegov povratak na trenersku klupu, ali još uvijek ne zna čiju
Zizou se vraća nogometu. Ovo su mu opcije: 'Bit će to uskoro'
Jedan od najboljih veznjaka u nogometnoj povijesti i osvajač Zlatne lopte 1998. godine Zinedine Zidane (53) trenutačno je nezaposlen. U svojoj trenerskoj karijeri vodio je 'samo' Real Madrid u dva navrata. Prvi mandat obnašao je od siječnja 2016. do svibnja 2018. U tom razdoblju vodio je "kraljevski klub" na 149 utakmica, ostvario 105 pobjeda, odigrao 28 remija i 16 puta gubio. Drugi put vodio je Real je vodio od ožujka 2019. do lipnja 2021. U navedenom periodu vodio je Madriđane na 114 utakmica, slavio na 69, 25 puta odigrao neriješeno i skupio 20 poraza.
Karizmatični Francuz prošlog je mjeseca na sportskom festivalu u Trentu odradio intervju u kojem je prokomentirao svoju budućnost. U jednom dijelu spomenuo je potencijalni povratak u "staru damu". Za Juventus je odigrao od 1996. do 2001. godine 212 utakmica, zabio 31 gol i podijelio 54 asistencija.
- Ja u Juventusu? Ne znam zašto se to nije dogodilo. Oduvijek imam tu momčad u svome srcu jer mi je pružila mnogo.
Izjavio je tada i želju za treniranjem francuske nogometne reprezentacije. Trenutačni izbornik Didier Deschamps ugovor s Francuskom ima do kraja srpnja iduće godine, a Zidane je jedan od glavnih pretendenata za njegovu poziciju.
- Htio bih postati francuski izbornik jednog dana. Sigurno ću se vratiti trenerskom poslu.
Renomirani sportski novinar Fabrizio Romano prenio je u ponedjeljak njegov najnoviji odgovor medijima prilikom odigravanja revijalne utakmice legendi u Toulonu. Novinari su ga tada upitali kad se vraća na trenersku klupu.
- Dogodit će se povratak uskoro. Vrlo uskoro.
Zaintrigirao je Francuz sa spomenutim izjavama maštu nogometnih navijača. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri osvojio je tri Lige prvaka, dvije La Lige, dva Uefina Superkupa, dva španjolska Superkupa i dva Svjetska klupska prvenstva.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+