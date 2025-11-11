Zizou se vraća nogometu. Ovo su mu opcije: 'Bit će to uskoro'

Jedan od najboljih veznjaka u nogometnoj povijesti i osvajač Zlatne lopte 1998. godine Zinedine Zidane (53) trenutačno je nezaposlen. U svojoj trenerskoj karijeri vodio je 'samo' Real Madrid u dva navrata. Prvi mandat obnašao je od siječnja 2016. do svibnja 2018. U tom razdoblju vodio je "kraljevski klub" na 149 utakmica, ostvario 105 pobjeda, odigrao 28 remija i 16 puta gubio. Drugi put vodio je Real je vodio od ožujka 2019. do lipnja 2021. U navedenom periodu vodio je Madriđane na 114 utakmica, slavio na 69, 25 puta odigrao neriješeno i skupio 20 poraza.

Foto: FrankHoermann/SVEN SIMON/DPA

Karizmatični Francuz prošlog je mjeseca na sportskom festivalu u Trentu odradio intervju u kojem je prokomentirao svoju budućnost. U jednom dijelu spomenuo je potencijalni povratak u "staru damu". Za Juventus je odigrao od 1996. do 2001. godine 212 utakmica, zabio 31 gol i podijelio 54 asistencija.

- Ja u Juventusu? Ne znam zašto se to nije dogodilo. Oduvijek imam tu momčad u svome srcu jer mi je pružila mnogo.

Izjavio je tada i želju za treniranjem francuske nogometne reprezentacije. Trenutačni izbornik Didier Deschamps ugovor s Francuskom ima do kraja srpnja iduće godine, a Zidane je jedan od glavnih pretendenata za njegovu poziciju.

- Htio bih postati francuski izbornik jednog dana. Sigurno ću se vratiti trenerskom poslu.

Renomirani sportski novinar Fabrizio Romano prenio je u ponedjeljak njegov najnoviji odgovor medijima prilikom odigravanja revijalne utakmice legendi u Toulonu. Novinari su ga tada upitali kad se vraća na trenersku klupu.

- Dogodit će se povratak uskoro. Vrlo uskoro.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Alexander Neis

Zaintrigirao je Francuz sa spomenutim izjavama maštu nogometnih navijača. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri osvojio je tri Lige prvaka, dvije La Lige, dva Uefina Superkupa, dva španjolska Superkupa i dva Svjetska klupska prvenstva.