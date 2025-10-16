Obavijesti

POMALO JE IZNENADIO

Zlatan Ibrahimović izabrao tri najbolja nogometaša u povijesti

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Zanimljivo, Ibrahimović u svoj izbor najbolje trojice nije uvrstio Cristiana Ronalda, iako se radi o najboljem strijelcu nogometa u povijesti

Zlatan Ibrahimović (44) poznat je po tome što nema dlake na jeziku. Trenutačnog savjetnika Milana pitali su ga tko mu je najbolji nogometaš svih vremena, a švedski napadač pomalo je iznenadio odgovorom. 

@433 Zlatan gives his 𝐓𝐎𝐏 𝟑 players of 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒊𝒎𝒆 🐐 Do you agree❓🤨 @La Gazzetta dello Sport 📰 ♬ original sound - 433

- StartFragment Po mom mišljenju, najbolji je Ronaldo, fenomen, Brazilac, on je bio nogomet. Kad gledate određene igrače, dan nakon toga ih pokušavate imitirati - rekao je Ibrahimović, a na sličnom tragu bio je i 2021. u jednom intervjuu. EndFragment

- StartFragment Uvijek govorim svima koji igraju sa mnom: Ronaldo je nogomet. Taj Ronaldo je nogomet. Način na koji se kretao, način na koji je radio 'stepovere' i vijugave prodore. Po mom mišljenju, on je najbolji igrač u povijesti, bez sumnje - govorio je tada. EndFragment

Coppa Italia - Final - AC Milan v Bologna
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Na drugo mjesto stavio je Diega Armanda Maradonu, a na treće Lionela Messija. Naglasio je za Maradonu da je igrao srcem, a za Messija da je osvojio u karijeri sve što je mogao.

Zanimljivo, Ibrahimović u svoj izbor najbolje trojice nije uvrstio Cristiana Ronalda, iako se radi o najboljem strijelcu nogometa u povijesti. 

