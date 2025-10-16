Zlatan Ibrahimović izabrao tri najbolja nogometaša u povijesti

Zlatan Ibrahimović (44) poznat je po tome što nema dlake na jeziku. Trenutačnog savjetnika Milana pitali su ga tko mu je najbolji nogometaš svih vremena, a švedski napadač pomalo je iznenadio odgovorom.

Po mom mišljenju, najbolji je Ronaldo, fenomen, Brazilac, on je bio nogomet. Kad gledate određene igrače, dan nakon toga ih pokušavate imitirati - rekao je Ibrahimović, a na sličnom tragu bio je i 2021. u jednom intervjuu.

Uvijek govorim svima koji igraju sa mnom: Ronaldo je nogomet. Taj Ronaldo je nogomet. Način na koji se kretao, način na koji je radio 'stepovere' i vijugave prodore. Po mom mišljenju, on je najbolji igrač u povijesti, bez sumnje - govorio je tada.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Na drugo mjesto stavio je Diega Armanda Maradonu, a na treće Lionela Messija. Naglasio je za Maradonu da je igrao srcem, a za Messija da je osvojio u karijeri sve što je mogao.

Zanimljivo, Ibrahimović u svoj izbor najbolje trojice nije uvrstio Cristiana Ronalda, iako se radi o najboljem strijelcu nogometa u povijesti.