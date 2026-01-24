Ima li tko jači? Terminator i Zlatan zajedno prate spust!

Ovog vikenda se u austrijskom Kitzbühelu vozila utrka Svjetskog skijaškog kupa, točnije spust, a gledatelji uz stazu imali su što vidjeti!

Među brojnim gledateljima bile su poznate osobe, a utrku nisu propustili ni legendarni Arnold Schwarzenegger i bivši nogometaš Zlatan Ibrahimović koji su trenutak ovjekovječili zajedničkom fotografijom.

Schwarzenegger je na Instagramu bio rječitiji: istaknuo je koliko mu je bilo zadovoljstvo pratiti neke od najboljih svjetskih skijaša u najopasnijim disciplinama te se pohvalio susretom s Ibrahimovićem:

"Bilo je fantastično što sam mogao upoznati jednog od najboljih nogometaša svih vremena Zlatana Ibrahimovića. Uživaj u Austriji, prijatelju." - napisao je austrijski glumac.

Ibrahimović je ispod svoje objave napisao "Vratit ćemo se", aludirajući na poznati film Terminator u kojemu je Schwarzenegger glumio.