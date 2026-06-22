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Zlatan ismijao Belgiju nakon novog kiksa: Igraju tako da sam umalo zaspao, a onda i jesam

Piše Domagoj Vugrinović,
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Zlatan ismijao Belgiju nakon novog kiksa: Igraju tako da sam umalo zaspao, a onda i jesam
Foto: JESSIE ALCHEH/REUTERS

Belgiju u trećem kolu, 24. lipnja, očekuje utakmica protiv Novog Zelanda, koja će odlučivati o njezinoj budućnosti na Mundijalu

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Belgija je još jednom razočarala. U pripremnoj utakmici na Rujevici pobijedila je "vatrene" 2-0 i s velikim očekivanjima stigla na Svjetsko prvenstvo, no nakon dva kola opasno joj visi plasman u nokaut-fazu. U prvoj utakmici skupine remizirala je s Egiptom 1-1, a zatim je posrnula i protiv Irana.

Iako je veći dio utakmice bila bolji protivnik, a Iran je na životu držao samo fantastični Alireza Beiranvand, najbolje prilike u susretu bez pogodaka ipak su imali Iranci. Zabijali su, no pogodak im je poništen, a posljednjih nešto više od 20 minuta imali su igrača više, ali to nisu iskoristili.

Utakmicu je na svoj način u studiju Foxa opisao Zlatan Ibrahimović.

- U prvom poluvremenu umalo sam zaspao, a u drugom sam stvarno zaspao. Nema se tu puno o čemu pričati. Vidjet ćemo što će se događati u sljedećim utakmicama - poručio je Ibra.

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Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Belgiju sada 24. lipnja očekuje utakmica protiv Novog Zelanda, koja će odlučivati o njezinoj budućnosti na Mundijalu. Remi bi joj vjerojatno značio eliminaciju, iako će iz skupine proći i osam najboljih trećeplasiranih momčadi. Ipak, projekcije govore da će za prolazak trebati četiri boda.

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