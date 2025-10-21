Zlatan je trpio uvredu 50.000 ljudi: 'To se dogodilo jer vučem korijene iz Hrvatske i BiH...'

Švedska nogometna zvijezda bošnjačko-hrvatskih korijena Zlatan Ibrahimović (44) u nedavnoj je televizijskoj emisiji "Ovo sam ja" govorio o incidentu s rasističkim vrijeđanjem tijekom utakmice između Rome i Milana 2021. U emisiji je opisao kako se nosio s uvredama s tribina i kako je to utjecalo na njegovu igru, nudeći uvid u svoj pristup i mentalitet koji ga je pratio kroz karijeru. Dogodilo se to 31. listopada 2021. Njegov AC Milan, klub u koji se vratio u kasnijoj fazi karijere, gostovao je kod Rome na stadionu Olimpico. Ibrahimović, koji je tada imao 40 godina, zabio je gol iz slobodnog udarca, nakon čega su uslijedili povici s tribina.

- Jako se dobro sjećam tog dana. Nakon što sam zabio gol, 50.000 ljudi na stadionu mi je vikalo: "Ti si Cigan!". Na početku sam se pravio da ih ne čujem. Pretvarao sam se da ne čujem jer sam želio još više, to me punilo energijom. Kad sam bio na terenu i čuo mržnju, igrao sam još jače, jer mi je to bio poticaj - ispričao je Ibrahimović.

Dok su uvrede postajale sve glasnije, Ibrahimović se okrenuo prema tribinama, raširio ruke i gestikulirao im da viču još jače.

- Kad je publika počela biti sve glasnija, mislio sam "još jače, još jače" - prisjetio se.

Foto: Profimedia

Ibrahimović smatra da je bio meta takvih povika zbog svog podrijetla. Rođen u Švedskoj, sin je oca Šefika iz Bijeljine (BiH) i majke Jurke Gravić iz Prkosa pored Škabrnje u Hrvatskoj.

- To je čisti rasizam. I to se dogodilo jer svoje korijene vučem s Balkana, iz Hrvatske i BiH. Nije prvi put da se u Italiji to dogodilo igračima koji potječu s tih prostora - objasnio je.

Odnos prema korijenima često je isticao.

- Osjećam se Balkancem, govorim materinji jezik kod kuće, mama mi je Hrvatica, tata iz BiH, zadržao sam taj temperament i mentalitet i ne mogu to sakriti - rekao je jednom prilikom.

Ta povezanost bila je vidljiva i kada je Luka Modrić osvojio Zlatnu loptu.

- Ja i moja majka smo iz Hrvatske, on je Hrvat, pa sam i zato sretan. To je dio moje krvi", izjavio je tada.

Ibrahimović je u emisiji kritizirao reakciju službenih osoba na incident, posebno suca Fabija Maresce. Umjesto da prekine utakmicu ili upozori organizatora zbog skandiranja, sudac je pokazao žuti karton Ibrahimoviću zbog njegove reakcije prema publici.

- U tom trenutku sudac mi je dao žuti karton, što mi do današnjeg dana nije jasno. Nevjerojatno je da sudac nije reagirao na takve povike, a znam da je čuo što viču - komentirao je.

O tome je pisao i u svojoj autobiografiji "Adrenalin", gdje je doveo u pitanje učinkovitost kampanja poput one "Ne rasizmu".

- Da su uzvikivali neku drugu rasističku uvredu, sudac bi sigurno prekinuo utakmicu. Umjesto toga, oni su meni dovikivali "cigane", a sudac je opomenuo mene - napisao je.

Ovo nije bio jedini takav slučaj u njegovoj karijeri. Slične uvrede dogodile su se i u Švedskoj, gdje su navijači Malmöa, nakon njegova ulaganja u rivalski klub Hammarby, vandalizirali njegov spomenik porukom "Cigani dö" ("Umri, cigane"). Iskustva poput ovih, kako je objasnio, utjecala su na njegov pristup karijeri.

- Radio sam, žrtvovao se, borio protiv svih. Morao sam biti jači od drugih da me primijete i da dobijem priliku - objasnio je mentalitet koji ga je vodio.

Danas, kao savjetnik u upravi Milana, prenosi iskustva na novu generaciju, uključujući i sinove Maximiliana i Vincenta, koji igraju u mlađim uzrastima kluba. Kad je završio karijeru 2023. na San Siru, dobio je ovacije i danas uživa u statusu legende.