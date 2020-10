Zlatan mi je čak na hrvatskom rekao 'Bravo, mali, daj pet'...

Već sam trenirao sa zvijezdama poput Zlatana Ibrahimovića, Thea Hernandeza ili Hakana Calhanoglua, trener Stefano Pioli mi je povikao 'bravo Pobi', a tri dana prije puta nisam ni znao gdje idem, priča Filip Pobi (17), kojeg je Dinamo posudio Milanu

<p>Nas nekolicina igrača Primavere bilo je pozvano na trening prve momčadi, pa sam tako i ja trenirao s njima, ali tu nažalost nije bilo Ante Rebića jer je ozlijeđen, kaže nam Filip Pobi (17), mladi nogometaš Milana.</p><p>Filip Pobi ovoga je ljeta iz zagrebačkog Dinama preselio na jednogodišnju posudbu (uz pravo otkupa) u veliki Milan. Hrvatski reprezentativac do 17 godina brzo se snašao u novoj sredini, a pa tijekom reprezentativne stanke dobio priliku trenirati i s prvom momčadi Milana. I velikanima poput Zlatan Ibrahimovića, Thea Hernandeza, Hakana Calhanoglua, Samua Castilleja... </p><p>- Osjećaj nakon potpisa za Milan je fantastičan. Kad mi je agent već u srpnju prezentirao ponude Cagliarija i Torina, ali i rekao da moram biti strpljiv jer se radi nešto 'veliko', priznajem bio sam nestrpljiv i nervozan, stalno razmišljao o kojem se to klubu radi. Ni tri dana prije potpisa za Milan nisam znao koji je klub 'u igri', samo mi je moj agent Darko Alegić poslije treninga u Dinamu rekao kako sutra moram ići na testiranje za Covid-19 - priča mladi Filip Pobi, pa nastavlja:</p><p>- Ma ni nakon tog testiranja nisam znao gdje idem, a da je riječ o velikom Milanu saznao sam tek u petak, noć prije puta. U Milanu sam se odlično snašao, smješten sam u rezidenciji gdje su i ostali igrači Primavere, a u apartmanu sam s jednim grčkim golmanom koji je također novi u klubu. Imamo televiziju, internet, zajednički sanitarni čvor, ali spavamo odvojeno.</p><p>Milan je, naravno, drugi svijet, organizacija u takvom klubu je besprijekorna...</p><p>- Ma tu je sve organizirano 'kao po špagi', po nas na treninge dolazi mini-bus, a ja samo moram uzeti kopačke, sva druga oprema nas svakodnevno čeka u klubu. Također, u klubu imamo internacionalnu školu gdje dva puta tjedno učim talijanski jezik.</p><p>A Filip Pobi je ispunio dječačke snove, odradio trening s legendarnim Zlatanom Ibrahimovićem...</p><p>- Da, Zlatana sam odmah zamolio da se poslikamo poslije treninga, a on mi je na tečnom hrvatskom odgovorio: 'Mali, nema problema, poslije treninga se vidimo u teretani'. Stvarno je poslije treninga došao u teretanu, zamolio trenera da nas poslika i kratko mi rekao: 'Bravo mali, daj pet'. Ma Zlatan Ibrahimović je veliki kralj, jako je pristupačan i razgovorljiv.</p><p>Dapače, na jednoj trening-utakmici impresionirao je i trenera Milana Stefana Piolija...</p><p>- Na jednom treningu smo imali trening utakmicu seniori protiv Primavere, a ja sam bio starter za Primaveru. U drugom dijelu sam igrao uz aut-liniju gdje je bio trener Milana Stefano Pioli koji mi je u jednom trenutku doviknuo: 'Bravo Pobi!'. Iznenadilo me što mi već zna ime i prezime, ali sam odmah shvatio kako zna sve igrače Primavere. Stvarno gospodski od trenera, ali to je Milan, gigant od kluba i tu se pazi na svaki detalj.</p><p>A što mladom Hrvatu donosi budućnost u Milanu?</p><p>- Sada samo trebam naporno raditi, davati sve od sebe iz tjedna u tjedan. Samo da je zdravlja, a sve ostalo je na meni, moje je samo trenirati i igrati utakmice - završio je Pobi. </p>