Legendarni napadači Zlatan Ibrahimović i Thierry Henry komentirali su utakmicu Hrvatske i Paname za Fox Sports
Zlatan o Hrvatskoj: 'Ne mislim da im je protiv Paname trebao taktički genije. Ali, dobili su'
Hrvatska se morala naraditi za pobjedu, rekao je legendarni švedski napadač hrvatskih korijena Zlatan Ibrahimović u studiju Fox Sportsa nakon utakmice Hrvatske i Paname (1-0).
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- Pobjedom su ostali živi u ovoj skupini. U isto vrijeme, obrana Paname treba biti ponosna na sebe. Velika je stvar što sudjeluju na SP-u i neka uživaju u toj preostaloj utakmici. Hrvatsku čeka teška utakmica protiv Gane. Ne mislim da im je za ovu utakmicu trebao taktički genije, ali pobijedili su - istaknuo je Zlatan, koji je uoči prvenstva rekao kako na ovom SP-u navija za Hrvatsku.
Thierry Henry rekao je kako se divi svim hrvatskim uspjesima na dosadašnjim prvenstvima.
- Ta zemlja je 1998. ušla u polufinale i imala najboljeg strijelca prvenstva Davora Šukera. Pazite, zemlja od 3,9 milijuna ljudi. U Rusiji su igrali finale, u Kataru uzeli broncu, imaju osvajača Zlatne lopte. Zastanimo na trenutak i razmislimo o tome, zemlja koja je izašla iz rata ostvarila je sve to. Ne tražim izgovore za njih sada, ali sve što rade je sjajno i nadam se da će ići dalje - rekao je Henry.
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