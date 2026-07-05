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Zlatan o 'prljavom Paragvaju': 'Ja bih dobio 4 crvena kartona!'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Zlatan o 'prljavom Paragvaju': 'Ja bih dobio 4 crvena kartona!'
Foto: IMAGO/IMAGOSPORT
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Zlatan Ibrahimović komentirao je utakmicu Francuske i Paragvaja u kojem su Paragvajci na sve moguće načine provocirali protivnike. To mu se nije svidjelo pa je odgovorio onako kako on to zna

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Francuska je uspjela preživjeti nogometni "masakr" te je izbacila Paragvaj sa Svjetskog prvenstva s 1-0. Jedini gol zabio je Kylian Mbappé iz penala, a nakon utakmice cijeli svijet bruji o jako gruboj igri Paragvaja koji je utakmicu završio bez i jednog žutog kartona! Razvaljivali su Paragvajci, provocirali, ležali i zaista napravili pakao Francuzima. Naravno, oko svega se oglasio i Zlatan Ibrahimović, koji je poznat po tome da ne trpi provokacije.

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Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

- Bio je to drukčiji izazov za Francusku. Danas je više bilo važno ne dopustiti da te isprovociraju, ostati pribran, ostati miran, ne izgubiti ravnotežu i ne nasjesti na trikove koje je Paragvaj pokušavao izvoditi. Ja bih na ovoj utakmici dobio četiri crvena kartona i možda nekoga poslao... Ali dobro, tako je kako je - u svom stilu ispalio je legendarni švedski napadač.

Osvrnuo se zatim na igru Francuske te im čestitao što su ostali mirni i pribrani, koliko je to bilo moguće.

- Francuzi su pokazali mirnoću. Bili su opušteni, napravili su ono što su morali napraviti. Odgovorili su im osmijehom. To je najbolji način da odgovoriš. Osmijeh, zabiješ golove, pobijediš utakmicu, odeš do svojih navijača i slaviš. To je najbolji odgovor - rekao je.

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